GENIJALNA TEHNIKA KOJA SIGURNO RADI: Evo kako da se uspavate za samo 2 MINUTA

Vojnički metod je stari trik za spavanje koji je isprobala i testirala američka vojska. Utvrdili su da će vas uspavati za samo dve minute. To je zato što ona deluje u intenzivnim okruženjima – poput bojnog polja, piše Glamour Magazine.

Velike šanse da, ako je vojska može koristiti u okruženjima s tako visokim nivoom stresa, onda vrlo verovatno može delovati i u normalnim uslovima kod kuće, u spavaćoj sobi.

Tehnika je opisana u knjizi iz 1981. pod nazivom ‘Relax and Win: Championship Performance’, i objašnjava kako su metodu razvili vojni komandanti kako bi rešili problem previše umornih ili iscrpljenih vojnika.

Kako radi ovaj metod?

- Opustite svaki mišić u telu, počevši od čela pa sve do nožnih prstiju. Počnite tako što ćete opustiti mišiće na čelu.

- Opustite oči, obraze, bradu i usredsredite se na disanje. Nakon toga se spustite do vrata i ramena. Pazite da vam ramena nisu napeta. Spustite ih što niže možete i držite ruke opuštene sa strane, uključujući ruke i prste. Zatim zamislite topli osećaj koji ide od vrha glave do vrhova prstiju. Počnite duboko disati, opuštajući mišiće od grudi do stopala, a zatim ponovno zamislite taj topli osećaj, ali neka ovaj put ide od srca sve do nožnih prstiju.

- Opustite ramena koliko god možete. Dišite i pazite da vam ramena i ruke ostanu opušteni pa duboko udahnite i zatim polako izdahnite.

- Očistite svoj um. Dok se opuštate, jako je važno očistiti svoj um od bilo kakvog stresa, Zato zamislite kako ležite u čamcu okruženom čistom jezerskom vodom ili kako ležite u visećoj ležaljci . U svakom trenutku kada počnete razmišljati o bilo čemu drugom, ponavljajte ove reči 10 sekundi: ‘Nemoj misliti. Nemoj misliti. Nemoj misliti’. Izdahnite, opustite grudi, a zatim se opustite sve do nogu.

Nakon šest nedelja prakse ova tehnika će biti efikasna kod 96 odsto ljudi koji je isprobaju. Dovoljno govori i to koliko je popularna na društvenim mrežama.