OVA NAMIRNICA SNIŽAVA HOLESTEROL: Dar prirode za krvne sudove!

Holesterol je potreban našem organizmu u određenim količinama. Ima bitnu ulogu u procesu varenja, proizvodnji hormona i vitamina D. Holesterol se, uglavnom, nalazi u hrani životinjskog porekla, ali i u našim ćelijama.

Međutim, ukoliko premašuje dozvoljene vrednosti, može biti izuzetno opasan po naše zdravlje. Višak holesterola ima tendenciju da se zalepi za unutrašnje zidove krvnih sudova, što može prouzrokovati bolesti poput šloga, povišenog krvnog pritiska, ateroskloroze, srčanog oboljenja, oboljenja bubrega itd.

Holesterol se stvara u jetri, a njegova koncentracija u krvi najviše je povezana sa načinom ishrane.

LDL je tzv. loš holesterol i dozvoljene vrednosti u krvi su 1,55-4,53 mmol/l HDL je tzv. dobar holesterol i dozvoljene vrednosti u krvi su 1,03-1,55 mmol/l

Povišene vrednosti LDL holesterola najvećim delom su uzrokovane nepravilnom ishranom i stresom, dok povišen HDL uglavnom je pokazatelj zaštićenosti od kardiovaskularnih bolesti.

Jedna namirnica pokazala se posebno značajnom kada je snižavanje lošeg holesterola u pitanju. Britanska zdravstvena organizacija ju je ocenila kao "savršenom namirnicom" za zdrave krvne sudove. To je soja.

Najnovije sprovede studije su pokazale da soja može da smanji nivo lošeg holesterola za 3 odsto! Možda vam brojka deluje zanemarljivo, ali je to izuzetno značajno za naš organizam.

Naučni časopis The Journal of Nutrition objavio je 2019. rezultate ovog istraživanja. Naime, unos 25 grama dnevno ove namirnice tokom šest nedelja, može da snizi loš holesterol u krvi za 3 do 4 odsto.

Autor: Z.L.