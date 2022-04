Zašto Je SIRUP OD AGAVE toliko dobar: Poznata po tome što se od nje pravi TEKILA, a znate li ostale TAJNE

Verovatno ste čuli da je biljka agava poznata po tome što se od nje pravi tekila, čuveni alkoholni napitak.

Ali, da li ste se ikad zapitali zbog čega su Meksikanci izabrali baš nju da bude osnov za njihovo nacionalno piće koje je steklo svetsku slavu?

Istina je da ona u sebi sadrži pregršt korisnih vitamina i minerala koji posebnim postupkom obrade pojačavaju svoje dejstvo. Osim toga, sok iz listova ove biljke je prijatnog i slatkog ukusa pa se od njega pravi i sve poznatiji zaslađivač. U čemu je tajna koju u sebi krije sirup od agave, ko sme da ga koristi, kako i na koji način ga možete upotrebiti, saznajte u redovima koji slede.

Pošto njeno ime potiče od grčke reči agavos, što znači uzvišen i slavan, sigurno ćete biti ponosni na njenu lepotu i sa uživanjem posmatrati kako raste na vašoj terasi ili u bašti.

Od nje se mogu praviti najrazličitiji proizvodi, pa je tako u davna vremena služila kao osnova za olovke i igle. Nakon toga su ljudi došli do saznanja da ova biljka ima i neka lekovita svojstva. Tako se od soka iz listova pravi sirup od agave tj. nektar koji se koristi kao prirodni zaslađivač za hranu i piće, jer je daleko zdraviji od šećera i meda.

Zahvaljujući njemu, uspešno se leči kašalj, opekotine i svoju upotrebu ima i u zalečenju rana. Naročito je poznato da je u pitanju i prirodni lek za bolesti jetre, želuca, reume, kao i za regulaciju menstrualnog ciklusa. Obzirom da sirup od agave predstavlja bogat izvor vitamina D, veoma je koristan i u prevenciji osteoporoze. Ipak, najpoznatija je po tome što je agava glavni sastojak u pripremi tekile, čuvenog meksičkog alkoholnog pića.

Prednosti sirupa od agave

Agave nektar se proizvodi od različitih vrsta ove biljke, a najčešće je u pitanju plava sorta. NJegov ukus je daleko slađi od meda, ali je manje gust. Od debelih listova dobija se ova slatka smesa tako što se oni seku, presuju i naposletku filtriraju. Postupak je prilično jednostavan, jer je u pitanju biljka prepuna soka.

Kada govorimo o tome koliko je koristan i dobar ovaj proizvod, trebamo reći on je izvor lekovitih i korisnih materija za ljudski organizam. Oni posebno dolaze do izražaja samo kada se od ove biljke napravi pomenuti sirup od agave ili medena vodica, kako se još naziva. Mada, u Meksiku i dan danas ljudi zasecaju listove i sisaju sok iz njih, iako on ima slabije nutritivne i lekovite vrednosti u odnosu na agave nektar.

Sirup od agave u sebi sadrži 3,55 mg gvožđa na svakih 100 grama, što praktično čini gotovo polovinu dnevnih potreba ljudskog organizma. Kao takav, u sebi ima i značajnu koncentraciju kalcijuma, cinka, kalijuma i mangana. Kombinacija ovih minerala praktično opravdava činjenicu da se agave nektar koristi za zaceljivanje rana i opekotina bolje nego bilo koja krema ili mast.

Izuzetnost ovog prirodnog leka leži i u činjenici da sadrži saponine, korisna jedinjenja koja se vezuju za holesterol i utiču na smanjenje njegovog nivoa u krvi. Štaviše, poslednja istraživanja pokazuju da ova vrsta glikozida pomažu pri inhibiranju rasta kancerogenih tumora.

Pored toga, sirup od agave u sebi ima i inulin, kao i poseban tip prirodnih vlakana koji imaju ulogu probiotika, pa je reč o dijetetskom proizvodu koji pogoduje regulaciji varenja i lečenju opstipacije.Kao takav, pogodan je za dijabetičare ali i za gojazne osobe.

Ko sme da ga koristi?

Pošto u svom sastavu nema skrob, sirup od agave se smatra preporučljivim za osobe kod kojih je prisutna netolerancija na gluten. Posebno treba istaći činjenicu da je u pitanju idealna zamena za klasični beli (kristal) šećer i kupovni med.

Poznato je da agavin sirup kalorije sadrži u nešto većoj količini od uobičajenih zaslađivača, pa tako u jednoj kašičici ima svega 21 kcal. Ali, podsećamo vas da je ovo prirodan i lekovit proizvod prebogat vlaknima i vitaminima. Imajući to u vidu, možemo zaključiti da ovaj proizvod ima pozitivan uticaj na vaš organizam, a svakako ćete ga koristiti u manjim količinama u odnosu na štetni kristal šećer.

Spomenućemo vam još jednu veliku pogodnost koju sirup od agave ( poznat kao medena vodica) ima u odnosu na svoju „slatku konkurenciju“. U poslednjih nekoliko decenija svedoci smo da naša ishrana postaje prilično nekvalitetna, a hrana i pića su često bogata veštačkim šećerima. Problem je što oni imaju visok GI i u značajnoj meri utiču na naglo povećanje šećera u krvi, što dovodi do uvećanja nivoa hormona insulina. Ovo dovodi do zdravstvenog poremećaja koji se smatra bolesti 21. veka, a u pitanju je dijabetes.

Jedna od vodećih prednosti kada je sirup od agave u pitanju je ta što on ima povoljan glikemijski indeks. Ne treba vas zbuniti to što mu je prilično sladak ukus, naprotiv, to je posledica činjenice da u sebi sadrži složen oblik fruktoze, odnosno inulin.

Kao takav, sirup od agave se veoma sporo apsorbuje u organizmu, pa ni u kom slučaju ne može uzrokovati naglo povećanje nivoa glukoze u krvi. Stoga možemo zaključiti da ga mogu koristiti i dijabetičari, a slobodno ga mogu upotrebljavati i zdrave osobe za pravljenje raznih jela, kolača i pića.

Međutim, treba napomenuti da sirup od agave nije preporučljiv osobama kod kojih je prisutna kandida. Naime, generalni savet obolelima od kandidijaze jeste da iz ishrane izbace sve što sadrži šećere, alkoholna pića, brašno, proizvode od žitarica i sl.

Osim toga, agavin sirup u trudnoći nije preporučljiv, jer može da izazove komplikacije i u krajnjem slučaju pojavu menstruacije i pobačaj.

