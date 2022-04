Udaljenost povećava STRAST između partnera: Četiri neočekivane prednosti veze na DALJINU

Istraživanje je pokazalo da su parovi koji su u vezi na daljinu srećniji od onih koji žive blizu.

Kažu da udaljenost čini ljubav većom, ali svi koji su bili u dugoj vezi na daljinu znaju koliko je to teško. Od usamljenosti do izdvajanja novca za put, veza na daljinu dovodi do toga da mnogi parovi raskinu – a neki čak ni ne pokušavaju da budu u takvoj vezi.

Ali, možda bi trebalo da razmislite jer je jedno istraživanje otkrilo da, suprotno popularnom verovanju, veze na daljinu nisu uvek osuđene na propast. U studiji Univerziteta Kvins, istraživači su otkrili da mladi ljudi u vezi na daljinu ne prijavljuju niži kvalitet veze od onih parova koji su blizu.

Svetski zvaničnici čestitali Vučiću pobedu na izborima

Prema psihologi Emi Dargi, koja je vodila studiju, parovi koji žive daleko jedan od drugog, zapravo mogu mnogo bolje da funkcionišu u vezi. Studija je obuhvatila 474 žene i 243 muškaraca u vezi na daljinu, i 314 žena i 111 muškaraca koji žive blizu.

– Što je par bio udaljeniji, to im je bilo bolje u pogledu zadovoljstva, intimnosti i komunikacije – kaže Dargie. To znači da ovi parovi, iako su udaljeni, znaju kako veza na daljinu funkcioniše.

Dakle, koje su prednosti koje su parovi na daljinu istakli u ovom istraživanju?

1. Bolja komunikacija

Studija Univerziteta Kornel objavljena u Journal of Communication kaže da su parovi u vezama na daljinu kontaktirali jednu druge oko tri ili četiri puta dnevno. Ovaj stalni kontakt doveo je do jačih veza između partnera koji su živeli daleko jedan od drugog, u poređenju sa parovima na istoj lokaciji.

2. Udaljenost podstiče seksualnu želju

Udaljenost između para takođe podstiče seksualnu želju. Čak i ako niste u vezi na daljinu, osećaj za udaljenost definitivno može dodati iskru strasti u vezi, sprečavajući da vaša dnevna rutina postane monotona.

Prema stručnjak za veze Kristen Marks, “veze na daljinu su malo lakše, barem zbog želje, percipiranog zadovoljstva i ne moraju se baviti svakodnevnim stvarima”. Naravno, nedostaje vam partner kada ga nema, ali ta ista bol može podstaći strast u vezi.

3. Više cene svog partnera

Kada ste u vezi sa nekim ko živi daleko, sklonite ste da odvojite više vremena za njega kada je blizu.



To znači da se umesto da vam smeta svakodnevna rutina, kao što je plaćanje računa ili kućni poslovi, vi se fokusirate jedni na druge i na stvaranje lepih trenutaka.

4. Više su posvećeni jedni drugom

Parovi na daljinu više prihvataju ponašanje svog partnera i osećaju se kao da se zbližavaju, umesto da smao dele informacije. Iako se 30 odsto parova na daljinu viđa samo jednom mesečno, osećali su se povezanije i posvećenije jedno drugom.

Autor: