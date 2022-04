BOLE VAS LEĐA I ZGLOBOVI?! Evo kada se u lečenje uvodi kiropraktika: Rezultati su brzi i jednostavni

Kiropraktika je mehanoprocedura i predstavlja ručno korigovanje položaja zglobova. Kiropraktika spada u manipulativne tehnike i priznate integrativne medicinske postupke.

Kiropraktika je metodologija koja je sve prihvaćenija u razvijenom svetu jer jednostavno i brzo daje rezultate kod određenih koštano-zglobnih stanja, izjavio je za Pink Vladan Jovićević, direktor Doma zdravlja „West Medic“.

Zbog modernog načina života, gore navedenih stanja je sve više.

- Dosta sedimo, pasivni smo i sve je više poslova koji su vezani za sedeći položaj u kojem trpi naš koštano-zglobni sistem. Dolazi do promena, do pomeranja zglobova, pogotovo u kičmenom stubu, kao i do problema u držanju, čak i kod mladih – kaže Jovićević.

On objašnjava da se kiropraktikom pomereni zglobići pršljenova, koji izazivaju pritisak i bol, vraćaju u svoj idealni položaj.

- Pošto se zglobići mehanički pomere, mogu da se vrate u svoj početni položaj i time se normalizuje funkcija i pokret. Kiropraktika vraća svakom zglobu pokretljivost koja mu je potrebna – kaže Jovićević.

Objašnjava da je pokret neophodan za normalno funkcionisanje svih sistema u organizmu.

- Mi smo bića kojima je pokret neophodan. Bez pokreta, nema cirkulacije, nema oksigenacije, nema ishrane tkiva... Kiropraktika se direktno bavi time – vraćanjem pokreta – navodi Jovićević.