Na prvoj hemoterapiji je pacijentkinji saopštio da će UMRETI ZA 10 DANA: Porodica ima samo JEDNO PITANJE

Jedna Beograđanka je na Tviteru objavila post i tražila savet od svojih pratilaca kome može da se obrati i tuži lekara koji je njenoj baki na prvoj hemoterapiji rekao da će živeti još desetak dana.

- Da li imam osnova da tužim doktora koji je danas mojoj babi na prvoj hemoterapiji, rekao da će umreti za desetak dana, što pre svega nije istina i ne može da zna, gde je preplašio i ubio volju za borbom koju je imala. Kome da se žalim za ovo - upitala je zabrinuta Beograđanka.

Pratioci su u komentarima ispod tvita bili šokirani ovakvim postupkom lekara i neki od njih su joj dali uputstva kome može da se obrati za više informacija.

- Strašno! Zato što je starija žena u pitanju pa nek' crkne što pre. Lekara treba prijaviti - napišao je jedan tviteraš.

Drugi pratilac je pak dao predlog i napisao da "za početak treba prijaviti Gradskoj upravi grada Beograda".

- U kući nije dobila utehu i samopouzdanje, a nije ni od doktora. Žao mi bake - piše u jednom od komentara.

Jedna tviterašica je u komentaru prepičala kakvo je iskustvo imala jedna njena drugarica sa jednim poznatim lekarom.

- Pitala moja drugarica jednog čuvenog lekara na onkologiji da ide na memograf jer ima kvržicu. On joj rekao: "Ee, bre, kakav memograf, mnoge dobile čist nalaz, a ja kad otvorim to rakčina kao kuća!" I još na sve to zacrvenio se od smeha - napisala je ona.

Neki su pak pisali da je lekar dužan da pacijentu kaže istinu kakva god da je.

- Ja sam čula da je dužan da pacijentu kaže istinu (ne znam da li je informacija tačna, rekla mi žena koja je to doživela, to jest njenoj majci su rekli u lice), a pacijent odlučuje da li će svoje stanje da podeli sa familijom - stoji u jednom od komentara:

- Istina nije - umrećeš za 10 dana. Baka zna od čega boluje, prima terapiju i niko sa sigurnošću ne može znati kada će ona umreti - napisao je jedan pratilac.

