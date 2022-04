OVAKO SEBI UNIŠTAVATE ŽIVOT: Misli zbog kojih se osećate veoma LOŠE utiču na psihičko stanje!

Obratite pažnju na ono o čemu razmišljate svakodnevno...

Neverovatno je koliko često ljudi sami sebe sputavaju, uništavaju sopstvene živote i sreću svojim postupcima, verovanjima, mislima. Da li se osećate kao da vam nešto ne ide? Da li ste u nečemu nesrećni? Da li ste stalno umorni i osećate se iscrpljeno? Sve to uveliko može biti razultat vaših misli koje su toksične.

Izbacite ih iz svog života i videćete kako će sve polako krenuti nabolje, jer dobre misli privlače dobre mogućnosti- tako funkcioniše zakon privlačenja.

1. Želite sve ovde i sada Kada sebi postavite cilj, nemojte očekivati da ćete moći brzo i u potpunosti moći da ga ostvarite. Strpljenje igra ogromnu ulogu u mnogim poduhvatima. Morate da budete spremni na naporni rad, na eventualne neuspehe i greške. Ništa ne može da stvori čarobnim štapićem. Potrebno je strpljenje i vreme.

2. Ne treba da radite nešto što možda neće uspeti Nažalost, nemoguće je napraviti plan, promisliti svaku sitnicu do detalja… Ništa ne garantuje uspeh jer on zavisi od mnogo faktora. Ali to nije razlog da ne pokušate. Naprotiv. Nemojte da idete s mišlju "šta ako ne uspem" već govoriti sebi “šta ako uspem”.

3. Krivica i odgovornost uvek leže na jednoj osobi Bilo bi zgodno kada bi se jasno moglo reći ko je kriv, a ko nije. Međutim, odgovornost se ne može tako jednoznačno oceniti. Ako pokušavate da nađete nekoga koga ćete okriviti, na primer u vezi, malo je verovatno da ćete uspeti. Jer u određenom odnosu najčešće je kriva i jedna i druga strana. Isto je i u poslovnom odnosu. Mnogu ljudi često izbegavaju odgovornost, a krivicu svaljuju na druge.

4. Ako vam se neko ne sviđa, samo ste ljubomorni na njega Ovo nije nužno slučaj. Možda vam se neko jednostavno ne sviđa, ne prija vam način na koji komunicira, ne delite iste vrednosti, stavove, ne slažete se u mišljenjima… Iritira vas ponašanje te osobe... To ne znači da ste ljubomorni na nju.

5. Ne možete ništa da promenite, tako da ne možete učiniti ništa Ovo je još jedna toksična misao povezana s odgovornošću. Izbegavamo odgovornost time što mislimo da ne možemo ništa da promenimo. A ne možemo da promenimo zato što ništa ne radimo po tom pitanju. Biramo lakši put, nečinjenje, stajanje po strani, a to znači izbegavanje odgovornosti. Umesto toga razmislite šta je ono što vam smeta. Ne trpite stanje stvari ako vam ne odgovara. Ne stojte sa strane!. Ako postoji nešto što vam ne odgovara u životu- dajte sve od sebe da to promenite!

6. Bilo koji rezultat osim „savršenog“ je neuspeh Ne budite previše strogi prema sebi. Kao prvo, savršeno ne postoji! U redu je imati neke standarde, kriterijume, očekivanja, ali ako u tome ne uspete, to ne znači katastrofu. Svaki rezultat je korak napred, lak i onaj koji vam se ne dopada. Ako nešto nije bilo dobro, pokušajte da učite iz svog iskustva, trudite se da budete bolji sledeći put. I što je najvažnije, ne očekujte od sebe niti od drugih savršenstvo!

Autor: