NAJNEPRIJATNIJA ISKUSTVA TOKOM SEK*A: Jedan je zvao majku tokom odnosa, a ove priče će vas OSTAVITI BEZ TEKSTA!

Jedno pitanje na Reditu napravilo je pravu internet buru. Na njega je do sada odgovorilo preko 3.100 ljudi, a pogledalo ga je preko 150.000.

Naime, jedan korisnik ove mreže zamolio je korisnike da napišu koja su im najneprijatnija seksualna iskustva, a odgovori su zaista bili šaroliki. Mnogi su ostali bez teksta nakon što su pročitali odgovore, a mi vam prenosimo neke od tih zanimljivih situacija.

- Da, dogodilo se i to! Supruga i ja smo se žurili i nisam ni shvatio šta se dogodilo. Čuli smo smeh, moja mama se smejala i smejala. Prošli su mjeseci pre nego što sam to preboleo - otkrio je muškarac.

- Devojka je bila na vrhu i jahala me unazad, bio je mrak. Osetio sam kako mi prsti na nogama postaju mokri i pomislio sam da je to ona. Bio sam zbunjen jer nisam to hteo. Ispostavilo se da mi je pas lizao stopala - ispričao je drugi.

Ipak, treći korisnik koji se požalio u odgovorima, nažalost je ostao i bez kranjeg užitka. Naime, njegova devojka je u sred odnosa postavila pitanje vezano za Ratove zvezda, a kada joj je odgovorio toliko se smejala da nije mogla da nastavi dalje.

Koja su vaša najgora ili najsmešnija iskustva iz postelje?

