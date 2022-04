NIŠTA BEZ ČAČANKE! Ispovest devojke iz Srbije IZAZVALA BURU: Muž me ostavljao tri puta, a sad me voli više nego ikad - BILA SAM MU LJUBAVNICA!

Ispovest jedne žena iz Čačka koja je bila ljubavnica svom mužu, ostavila je sve bez teksta.

"Uvek sam imala veoma komplikovan odnos sa mužem. Da se razumemo, mi smo se jako voleli i volimo se još uvek, ali kada razmislim o onome kroz šta sve smo prošli, počinjem da se pitam da li smo uopšte normalni", ovim rečima započinje svoju ispovest Danijela iz Čačka na jednom domaćem forumu posvećenom braku i ljubavnim vezama.

"Zajedno smo deset godina. Za tih deset godina muž me je napustio tri puta. Prvi put smo bili rastavljani čitavih godinu dana. Bili smo mladi i glupi. Vratili smo se jedno drugom, i tako živeli šest godina, onda smo počeli da se svađamo. Shvatila sam da je našao drugu. To mi je i priznao, pre nego što je rekao da me napušta. Iselila sam se, a nedelju dana kasnije on se pojavio na mojim vratima u suzama:

'Izvini, spavao sam sa njom i shvatio da želim da budem sa tobom', rekao je. Razmislila sam i oprostila.

Živeli smo godinu dana, ja sam sve gurala pod tepih, pravila se kao da se ništa nije desilo, a bolelo me je. Nije prošlo mnogo, rekao je da ipak mora da razmisli. A onda se ponovo iselio. mesec dana sam strepela od toga šta će da kaže, akada me je pozvao i saopštio mi da je ipak bolje da se rastanemo", priča Danijela.

A onda se desilo nešto potpuno neočekivano...

"Neki dan posle našeg rastanka, iznenada su me odveli u bolnicu, imala sam pobačaj. S obzirom da dugi niz godina nisam mogla da zatrudnim, nije mi padalo na pamet da sam u drugom stanju. Bio je to šok za oboje. Krivio je sebe što sam od stresa zbog rastanka izgubila bebu... Ali nije mi bilo potrebno njegovo sažaljenje. Odlučila sam da dalje idem sama."

Živeli su odvojeno oko godinu dana, ali su ipak bili u kontaktu, čuli se povremeno.

"Kako je moja plata bila zaista mala, on mi je pomogao, davao mi novac. Vremenom smo ponovo ušlu neku vrstu neobavezne veze, imali smo odnose, iako je on imao devojku sa kojojm se viđao već neko vreme. Bila sam ljubavnica svom suprugu, jer se zapravo još uvek nismo zvanično razveli. Kako je vreme prilazilo, bilo je jasno da se ponovo vezujem za njega. Ni on nije krio da me i dalje voli, hteo je da ponovo budemo zajedno. Raskinuo je sa devojkom, navodno da bi popravio odnose sa mnom. A onda sam saznala da se, dok je pokušavao da ponovo izgradi vezu sa mnom, uporedo viđao s njom. Ponovo mi se srušio svet. Pomislila sam, zašto mi je sve to potrebno?", nastavlja svoju ispovest Danijela.

Ali nikako nisu mogli da preseku, ni ona ni on i da se razvedu.

"Drama je trajala mesecima, te smo bili u kontaktu, te nismo. U međuvremenu sam i ja počela drugačije da gledam na celu našu situiaciju. Smirila sam se, kao da sam postala druga osoba. Ponovo smo počeli da živimo zajedno. On je definitivno raskinuo sa svojom devojkom. A ja više nisam bila ljubomorna, nekako sam se pomirila s tim da u svakom braku ima prevare. Pa tako i u mom. Što važi za njega, važilo je i za mene. Nedavno sam imala aferu i to sam mu rekla. Htela sam sve da mu ispričam, ali on nije hteo da zna za detalje. Rekao mi je:

'Neću ništa da znam.'

Posle toga sam počela više da ga cenim. Sada kada razmislim, mislim da sam samo tom preljubom želela da mu se osvetim, ali nisam osetila nikakvo zadovoljstvo. Na neki način, to nam je poboljšalo brak. Sada imamo mnogo planova za budućnost, odličili smo da se preselimo u drugi grad i bukvalno okrenemo novi list. Čini mi se da se volimo više nego kad smo uopšte i ušli u brak. Ponekad se zapitam, zašto nam je sve to bilo potrebno. Bili smo na korak da bacimo deset godina ljubavi u vetar i to zbog čega?", završila je svoju priču ova Čačanka.

Autor: