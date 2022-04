ZA I PROTIV VEZE SA KOLEGOM: Da li se se*s na radnom mestu isplati? Cena može biti prevelika, ali...

Puno ljudi smatra kako nije dobro da imamo vezu na radnom mestu...

Koliko ljudi je spremno za vezu na poslu i koje su najveće prepreke u vezi sa tim?

Odrasli se takođe zaljubljuju i često ljubavne iskre varniče na poslu, među kolegama. Ali, što ako se to pretvori u nešto više i ti započneš aferu ili vezu sa kolegom? Može li to da izađe na dobro? Ili možda treba jasno razdvojiti profesionalni i privatni život?

Portal ElitePartner uradio je istraživanje i otkrio da se mnogi rađe pridržavaju pravila „nikad se ne petljaj sa kolegom“. U 94% slučajeva ženama je teško da zadrže vezu ili aferu u tajnosti i boje se da će biti prepuštene na milost i nemilost ogovaranjima. Tu još uvek imamo dvostruki standard za muškarce i žene. Predpostavlja se da će žene ući u vezu na poslu zbog vlastitog profesionalnog napredovanja - uostalom, svi znamo za rečenicu: „Da li je spavala sa nekim za to unapređenje?“

Ako imaš vezu s kolegom s posla, to bi moglo biti sjajno dok je sve OK, ali šta nakon raskida? Devet od deset muškaraca izjavilo je da svađe utiču na radnu atmosferu. U slučaju raskida i muškarci i žene smatraju da će doći do napetih odnosa, a 69% žena i 62% muškaraca misli da je nemoguće da rade zajedno. Sveukupno - 8 od 10 ispitanika je uvereno da treba da odvojimo privatni od profesionalnog života.

Dajemo ti neke od razloga ZA i kao i razloge PROTIV veze na poslu:

Možete se viđati svaki dan

ZA: Šta je bolje nego svakodnevno viđati osobu prema kojoj gajiš romantična osećanja? Kada počneš da spavaš sa nekim ili započneš vezu, samo želiš da budeš sa njim svake sekunde u danu. Kada radite zajedno, to znači beskrajno zajedničko vreme...

PROTIV: Kada prođe prvih nekoliko sedmica ili meseci, parovima više nije toliko stalo da budu non-stop zajedno. Zapravo, provođenje previše vremena zajedno je problem svake dobre ili loše veze.

Bolje se poznajete

ZA: Osnova svake dobre veze je upoznavanje nekoga i onoga što ga pokreće. Kad radite zajedno, vidiš kako se on nosi sa stresom, da li je hladne glave i kakav je ko u dobrim i lošim danima. To će ti pomoći, ako poželiš da seks sa kolegom podigneš na viši nivo – u vezu.

PROTIV: Postoje strane naše ličnosti koje čuvamo za posao i one koje čuvamo za lične odnose. Ako spavaš sa kolegom sa posla, tada sve može da se vidi u najboljem i najgorem izdanju. Ponekad, stvari koje saznamo o nekom na poslu, menjaju naš način na koji privatno doživljavamo tu osobu.

Sa više entuzijazma idete na posao

ZA: Kada spavaš s kolegom, odlazak na posao je kao ostvarenja sna. Razmisli o tome koliko puta se viđate; a sada to možete da radite svako jutro. Ako vaša veza ide u dobrom smeru, drago ti je što ćeš videti osobu sa kojom spavaš i veseliš se danu koji je pred vama.

PROTIV: Ne mariš puno za posao, osim da vidiš osobu sa kojom imaš seks. To što si previše zaokupljena svojom privlačnošću i razmišljaš o tome kada ćete imati sledeći vatreni susret, moglo bi da te odvrati od posla.

Možete zajedno da radite do kasno uveče

ZA: Kada si u sinhronizaciji sa nekim, timski rad čini seks mnogo lepšim. Nakon što ste „rešili problem na poslu“, možete to ispucati i u spavaćoj sobi.

PROTIV: Radite zajedno do kasno uveče i ne radite ništa što vam može pomoći u karijeri. Ne možete da budete sami u istoj prostoriji, a da ne naskočite jedno na drugo.

Skrivanje bi moglo dodati malo uzbuđenja

ZA: Ima nečeg sjajnog u šunjanju i skrivanju zbog seksa - kao kada se vratiš u roditeljsku kuću sa starim dečkom i obavite „jedan na brzaka“. Seks sa kolegom za neke može biti pravo uzbuđenje. Ako su veze sa saradnicima (ne samo seks u kancelariji) zabranjene politikom firme, to seks čini još više uzbudljivijim.

PROTIV: Možda ćete morati da se šunjate ili rizikujete da budete otpušteni ili još gore - razvedeni. Ako se krijete po kancelarijskim prostorijama, ne samo zbog kancelarijske politike, već zato što ste oboje u drugoj vezi ili čak u braku, onda puno toga stavljate na kocku. Seks zbog uzbuđenja je senzacionalan, ali ne i ako vas uhvate. Tada gubite sve.

Možeš reći drugim kolegama da si 'upecala nekoga'

ZA: Saradnici pričaju jedni o drugima, ruku na srce. Ako spavaš sa seksi pripravnikom, onda ćeš jedva čekati da pohvališ ostalima. Ako si se imala seks sa kolegom o kom svi sanjaju, to te čini alfom na tvom radnom mestu.

PROTIV: Ako spavaš s kolegom, a netko ti je u kancelariji rekao da je zaljubljena u njega, onda bi to moglo da izazove haos. Ne samo da kolege mogu da budu osvetoljubive, nego bi mogle da ti zagorčaju svakodnevni život. Da li se isplati živeti u noćnoj mori zbog seksa sa najzgodnijom kolegom?

Mogla bi da nađeš srodnu dušu

ZA: Ne završavaju se baš svi seksualni odnosi sa kolegama loše. Postoje trenuci kada na poslu upoznaš frajera iz svojih snova. Neki poslovi su prolazni, a ako si sa nekim povezana, možda bi bilo važnije iskoristiti priliku za ljubav, nego da brineš o posledicama posla do kog ti nije stalo. Budući da prosečna osoba prolazi kroz mnoga radna mesta i razne karijere tokom života, ali ima priliku za samo jednu srodnu dušu, nemoj da pomisliš da nisi pokušala.

PROTIV: Ako ne uspe, to je noćna mora. I to je to. Ako se završi loše, onda ćeš sledećih dvadeset godina raditi pored njega ili ideš dalje.