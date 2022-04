Da li beba mora da PODRIGNE posle SVAKOG OBROKA?

Zbog čega je podrigivanje važno i da li je neophodno u prvim mesecima života? Rešavamo dileme mladih roditelja uz proverenih saveta.

Nakon što beba stigne u porodicu, mame dobijaju mnoštvo saveta u vezi njenom ishranom. Jedan od njih je da nakon svakog obroka beba mora da podrigne.

Zbog čega je podrigivanje važno?



Prilikom sisanja beba proguta i vazduh. S obzirom da to može izazvati nervozu i gasove, poželjno je da beba podrigne posle obroka, da se oslobodi progutanog vazduha. Kako bude rasla, ona će sve manje podrigivati, ali to ne bi trebalo da vas zabrine, to je samo znak da je naučila da ne guta vazduh prilikom hranjenja.

Da li beba mora da podrigne nakon obroka?



Poželjno je da beba u prvim mesecima nakon rođenja podrigne posle svakog obroka. Međutim, nije strašno ni ukoliko to ne učini, podrignuće kada se probudi. Ako zaspi a nije podrignula, samo je pažljivo pustite da leži na boku. Takođe, ako se beba probudi noću jer je muči stomačić, slobodno je podignite da podrigne jer će joj pomoći da se oslobodi grčeva.

Kako pomoći bebi da podrigne?



Bebu treba uzeti u naručje i staviti je u uspravan položaj. Možete i nežno lupkati po leđima. U uspravnom položaju, oslonjena na vaše telo, beba bi trebalo da ostane 10 do 15 minuta.Ukoliko beba prilikom podrigivanja bljučne - izbaci malo mleka, ne birinite, ona se tako oslobađa viška hrane koju je pojela.

Autor: