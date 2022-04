Kako da naučite dete da bude samostalno i odgovorno: Psiholog daje savete za sticanje ovih veština

Samostalnost i prihvatanje odgovornosti su veoma važne stvari koje je najmlađi uče kroz vaspitanje, a koje su im neophodne da jednog dana izrastu u zrele ličnosti

Samostalnost i prihvatanje odgovornosti za decu su važni, kako bi jednog dana izrasli u zdrave ličnosti, a stručnjaci kažu da se ove dve veštine uče još od maih nogu.

Odgovornost i samostalnost nisu nam urođene, već ih stičemo vaspitanjem i odrastanjem, ali one u starijem dobu jesu odlike zrele ličnosti.

Na građenje karakternih crta utiče vaspitanje, čija dejstva mogu da budu negativna i pozitivna. Samostalnost je jedna od pozitivnih karakternih osobina. To da li će dete naučiti da bude samostalno zavisi od toga u kakvoj je porodici rođeno, kakvi su roditelji kao primer, kakva je sredina koja okružuje dete i kakva je aktivnost deteta.

Učeći o odgovornosti, deca uče kako da funkcionišu u društvu u kojem žive, kako s vremenom da postanu osoba koja će obavljati svoje dužnosti i zadatke, a da pritom bude svesna svojih odabira i posledica koje dolaze sa tim.

- Razvijanje samostalnosti i odgovornosti kod deteta je dugotrajan proces čiji je završetak individualan - kaže za Ona.rs psiholog i terapeut Ana Popvić.

Ona objašnjava da se za procenu odgovornosti i samostalnosti deteta uzimaju različite starosne dobi, pa se tako smatra da može da se uzme starosna granica od 12 godina, kada po zakonu deca mogu da ostaju sama u kući bez nadzora roditelja ili nekog starijeg.

- Međutim, naravno da od deteta od 12 i 18 godina ne možemo očekivati istu dozu samostalnosti i odgovornosti. To koliko će neko dete biti samostalno i odgovorno najviše zavisi od roditelja i okruženja. Prezaštićena deca, za koju roditelji rade mnogo toga, uglavnom su ta koja teško i veoma nespretno steknu veštine kao što su samostalnost i odgovornost - objašnjava psiholog.

Ona dodaje da se samostalnost stiče od malih nogu kada detetu prvo dopustite da samo pokupi igračke, a onda mu dozvolite da u skladu sa uzrastom obavlja i druge zadatke koje mu dajete, samostalno.

- Detetu bi trebalo pokazati da imamo poverenje u njega i dati mu zadatak koji ono zaista može da uradi, tako ne možete trogodišnjaku reći da opere posuđe, na primer. Kada dete uspešno savlada jednu aktivnost, recimo ume samo da se obuje, onda se uvodi sledeća, i tako redom. Da bi deca postala samostalna, moraju stalno da pokušavaju ono što treba da nauče, uz nadzor roditelja, koji se sa odrastanjem deteta smanjuje. Kad dete nešto obavi samostalno bitno je pohvaliti njegov trud i uloženi napor čak i ako se ne postiže željeni cilj. Nemojte kritikovati dete i ne kažnjavajte ga ako ne uspeva da odgovori na roditeljska očekivanja o samostalnosti i odgovornosti, već greške iskoristite kao prilike za učenje i izvlačenje pouka - savetuje psiholog.



Kada je u pitanju odgovornost još kao malom detetu uvodite je kao deo igre, a kada je dete dovoljno veliko, savetuje Popović, potrebno je da mu se objasni šta je pojam odgovornosti.

- Svaka naša odluka sa sobom nosi posledice, a to mogu naučiti decu još u vrtiću. Važno je da dete to shvati kao igru na početku. Možete mu ponuditi i svojevrsnu nagradu, poput čitanja priče. Da bi dete naučilo da bude odgovorno, najvažnije je da i roditelja vidi kao takvog, iako sve do kasnog detinjstva neće razumeti samu reč odgovornost. Malo dete ono što vidi u vama će i te kako razumeti. Ako vidi da se vi držite odluke koju ste doneli kao roditelj, naučiće i ono, posmatrajući vas, da čini isto. To se odnosi i na prihvatanje odgovornosti za greške. Ako mu pokažete da je grešiti sasvim u redu, jer niko nije nepogrešiv i pimerom mu date do znanja da ste pereuzeli odgovonot za postupak koji ste napravili, ono će to shvatiti, pa se i samo ponašati isto - navodi psihoterapeut.

Popović ističe da kada dete učite odgovornosti, važno je da ono zna da društvo u kome živimo ima određena pravila kojih se treba držati.

- Njegova porodica je mikrosvet deteta, a ujedno i priprema za ono što ga čeka van tog okruženja. Zato je važno da zna kako svako ponašanje sa sobom nosi i određena pravila, ali i posledice za nepoštovanje istih. Ako budete stalno "popravljali" stvari za detetom, ono će to protumačiti kao poruku da ono samo nije dovoljno dobro, ali će se učiti i tako da uvek očekuje da neko drugi preuzima njegovu odgovornost - navodi psiholog.

Naša sagpovornica ističe da je važno da deca nauče da svaka naša odluka sa sobom nosi posledice i dodaje da to možete učiti već i decu u vrtiću.

- Ukoliko je dete obećalo da će doći na rođendan prijatelju, na roditeljima je da se pobrinu kako da se to obećanje uistinu i ostvari. Ako upišu neku vanškolsku aktivnost poput sporta, moraju znati da ta njihova odluka sa sobom nosi i obavezu odlaska na treninge i moguća takmičenja, kao i veliku dozu odricanja. U svakoj situaciji u kojoj to možete, pojasnite im šta to znači odgovorno se ponašati prema sebi i prema drugima - ističe Popović.

