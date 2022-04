Folna kiselina - vitamin za svaku ćeliju!

Da li primećujete kod sebe ili bliskih osoba simptome poput razdražljivosti, umora, depresije, slabog pamćenja i demencije, gastrointestinalnih problema, gubitka apetita, dijareje, problema s rastom, upale desni itd? Ukoliko je na barem dva pitanja odgovor potvrdan, možda je problem rešiv i lakše nego što mislite. Možda vam je potrebno više folne kiseline ili vitamina b9- jer sve gore navedeno su simptomi nedostatka vitamina B9 u oganizmu.

Šta je vitamin B9 ili folna kiselina?

Jedinjenja folne kiseline postoje u namirnicama i organizmu u različitim oblicima. Ona su izuzetno važna za sintezu, reparaciju i funkciju DNK, kao i druge bitne metaboličke procese u organizmu. Igraju važnu ulogu u stvaranju crvenih krvnih zrnaca koja prenose kiseonik do svih ćelija, te manjak ove kiseline u organizmu može prouzrokovati anemiju. Pored toga, folna kiselina snižava nivo homocisteina, neproteinskih aminokiselina, koje izazivaju začepljenja krvnih sudova kada se nađu u visokim koncentracijama.



Vitamin B9 može zaštititi i od raka debelog creva, dojke, raka grlića maternice, pankreasa i želuca. Pomaže kod uporne nesanice a umanjuje i tegobe u slučaju očnih bolesti.

Kako se pije folna kiselina?

Vitamin B9 ili folna kiselina vitamin je rastvorljiv u vodi i ne skladišti se u našem telu. To znači da je neophodno uneti ga putem hrane ili još učinkovitije – suplemenata. Preporučena dnevna doza vitamina B9 isključivo zavisi od godina i opšteg stanja organizma. Osobama starijim od 16 godina savetuje se 400 mikrograma, a trudnicama 600 mikrograma, jer je folna kiselina neophodna za pravilan razvoj ploda, naime- ovaj vitamin štiti i unapređuje razvoj embriona. Veliki nedostatak folne kiseline u trudnoći može dovesti do prevremenog porođaja i stanja nazvanog spina bifida (nepotpuno zatvaranje kičmene moždine).

Koja je uloga vitamina B9 (folne kiseline)?

Folna kiselina ili vitamin B9 od velike je važnosti za proizvodnju energije i održavanja jakog imunog sistema. Dobro zdravlje svake ćelije direktno zavisi od količine folne kiseline u telu. Ona pomaže u formiranju DNK i RNK u našim genima, a oni su zaduženi za regulaciju formiranja ćelija, crvenih krvnih zrnaca, ćelija kože i ćelija koje spajaju tanko crevo. Vitamin B9 u telu stvara hemoglobin i pomaže u sprečavanju oboljenja kardiovaskularne prirode.

Folna kiselina u hrani

Vitamin B9 ili folna kiselina nalazi se u zeljastom povrću, i to najviše u zelenoj salati, brokoliju i šparglama. Spanać je jedan od najboljih prirodnih izvora vitamina B6 jer, čak pola kilograma svežeg spanaća sadrži 463 mikrograma folne kiseline, što je ukupna preporučena doza u dijeti većine ljudi! Od namirnica životinjskog porekla, njeni najveći izvori su losos, tuna, goveđa i pileća džigerica i mleko. Takođe se može naći i u određenim žitaricama poput pšenične klice, pirinča, ječma. Od voća, ovaj vitamin nalazimo u kiviju, pomorandži, banani, dinji i limunu.

Suplementi folne kiseline

Sama folna kiselina ne može se naći u hrani i predstavlja sintetski oblik vitamina B9. Folati postoje u namirnicama ali, svakako se folna kiselina nalazi samo u vitaminskim suplementima. Postoje čvrsti dokazi da se folna kiselina jedino može sistemski apsorbovati u svom dopunskom obliku, kroz suplemente i to posebno u kombinaciji sa vitaminom B12 i vitaminom C- jer, on sprečava da se folna kiselina prebrzo razgradi u organizmu.

CARDIOvitamin® sadrži jedini aktivni oblik folne kiseline koji dokazano smanjuje nivo homocisteina kod osoba (5-metiltetrahidrofolat – 5MTHF). Studija je pokazala da je postignuta koncentracija ovog oblika folne kiseline u krvi 7x veća u odnosu na druge folne kiseline.

Upravo zbog toga, CARDIOvitamin® se preporučuje onim osobama koje su u riziku od nastanka oboljenja srca i krvnih sudova, moždanog udara, osobama koje imaju povišen krvni pritisak, povišen nivo holesterola u krvi, kao i nedostatak folne kiseline!

Autor: P.R.