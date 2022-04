SANJALI STE SVOJE ILI TUĐE VENČANJE, A NIJE VAM JASNO ZAŠTO?! Podsvest vam šalje OZBILJNE ZNAKE!

Neprestano sanjate o venčanjima? Snovi mogu da nam ponude uvid u našu podsvest i da nam daju tragove do naših najdubljih istina. Ako ste sanjali venčanje i želite da znate šta bi to moglo da znači, stručnjaci za snove ponudili su njihovo objašnjenje, uključujući i to šta činiti ako nastavite da sanjate o tome da govorite sudbonosno "da".

Tumačenje snova

Iako istraživači nisu tačno shvatili zašto sanjamo, jedna teorija kaže da nam snovi pomažu da obradimo sećanja i emocije, te da uvežbamo potencijalne scenarije koji bi mogli da se dogode u budućnosti. Dakle, kako ćete tumačiti svoje snove, zavisiće od vaših ličnih asocijacija na sadržaj vaših snova.

Prema profesionalnoj analitičarki snova, Lauri Loenberg, i duhovnom vodiču, psihologinji i autorki "Alhemije vaših snova", Ateni Laz, emocije koje san izaziva za vas često mogu biti jedan od vaših najvećih tragova, donosi MBG.

- Nijedan simbol iz snova ne može da ponudi isto značenje svakoj osobi jer san kao cela priča, a ne pojedinačni simbol, ono je što sanjaru prenosi smernice i poruku - objašnjava Laz.

Uz to, postoje neka potencijalna tumačenja za nekoliko uobičajenih snova vezanih za venčanje, prema Laz i Loenberg.

Kad se u snu venčate

Ako ste u vezi: Ako ste u vezi i sanjate da se venčavate sa svojim partnerom, pogotovo ako ste mislili na sledeći korak u vašoj vezi, ovo može biti doslovniji san. To je svojevrsna generalna proba, kako to naziva Loenberg. "Vaša podsvest vas sprovodi kroz generalnu probu s tom osobom kako biste mogli da utvrdite da li vam se to čini ispravnim ili ne", objašnjava ona.

A kako Laz napominje, upravo ono o čemu treba da razmišljate je kako ste se zbog toga osećali. Jeste li bili srećni ili tužni, zaljubljeni ili užasnuti? U ovom slučaju, može se govoriti o tome kako se osećate u svojoj vezi ili kako se generalno osećate u vezi s intimnošću, objasnila je ona.

Ako ste slobodni: Ako ste slobodni i sanjate da ćete se venčati, ovaj san može predstavljati vrstu veze sa samim sobom. Ako možete da se prisetite za koga ste se udavali u snu, to bi moglo da sadrži trag o jednoj strani sebe koju tek počinjete bolje da upoznajete.

Kad se udajete za nekoga koga ne možete da vidite

Prema Loenberg, sanjati da se udaješ za nekoga koga ne vidiš, tj. lice mu je zamagljeno, ili si pred oltarom, ali ne možeš da mu pogledaš oči, najčešći je san za koji je čula od klijenata. U ovom slučaju, kaže ona, vaš verenik takođe može da predstavlja deo vas koji je nepoznat, pa osetite energiju kojom odišu.

- Kada sanjate ovaj san, to je zato što vaša podsvest želi da se posvetite nekoj strani sebe. To je neka vrsta obveze koju treba da učinite u stvarnom životu - dodaje ona.

Kad prisustvujete tuđem venčanju

Prisustvovanje tuđem venčanju u snu sugeriše da se osećate primorani da ih podržati u svom budnom životu. Loenberg napominje, naravno, ako stvarno imate prijatelja koji je veren, sanjati o tome može biti doslovnijeg značenja. Ali ako nemate takvog prijatelja, vaša podsvest vas ohrabruje da pružite podršku u životu toj osobi s onim što ona pokušava da uradi i čemu pokušava da se posveti, kaže ona.

Kad se udajete za nekoga ko vam se ne sviđa

Ako se u snu udajete za nekoga ko vam se ne sviđa, kaže Laz, osobine koje vam se ne sviđaju u toj osobi mogle bi da budu u vama. Ovaj san može biti poziv na razmišljanje o odbačenim aspektima sebe ili kolektiva u kojem živite, objašnjava. Nakon ovakvog sna, ona preporučuje da se zapitate šta je to s tom osobom koja vam se ne sviđa, a zatim, jesu li te stvari prisutne u vama.

- Ovde je potrebna žestoka iskrenost jer ovakvi snovi upozoravaju na ponašanje, odnose ili obrasce koje često ne želite da posedujete - kaže Laz. Međutim, dodaje ona, činjenica da se ovaj brak dešava u vašem snu je pozitivan znak jer pokazuje sanjaru da konačno dolaze u kontakt, a možda se čak i pridružuju neprijatnim kvalitetima u sebi.

Kad se udajete za nekoga ko vam nije partner

U nekim slučajevima, prema Laz, sanjati da se venčavate s nekim drugim, a ne sa svojim partnerom, može značiti da u sebi otkrivate kvalitet s kojom ste u braku. Prema Loenberg, to takođe može da značiti da ova osoba ima neki kvalitet ili kvalitete koje smatrate vrednima divljenja i kojima želite da se posvetite. I naravno, ako ste zapravo zainteresovani za ovu osobu u stvarnom životu, opet, vaša podsvest vas testira, dodaje.

Kad vam se u snu pojavi venčanica

Možda vaši snovi ne uključuju stvarni događaj venčanja, već samo venčanicu. U ovom slučaju, objašnjava Loenberg, vaša podsvest može da sugeriše da postoji nešto čemu treba da se posvetite, bilo da je to novi posao, nova zdrava navika ili možda čak i osoba.

Laz napominje da generalno venčanice u snovima simbolizuju zajedništvo, kao i životne cikluse i faze inicijacije. "To nam pokazuje da se za sanjara događa zajednica, brak, inicijacija", kaže ona. Ako, na primer, nosite haljinu, Laz kaže da vam to pokazuje da ste u procesu inicijacije.

- Ako se spremate da obučete haljinu, krećete na inicijaciju ili ako kažete da vam je neko pocepao venčanicu, to pokazuje da je inicijacija na neki način oštećena - pojašnjava.

Šta učiniti sa ovim snovima

Bilo da ste sanjali venčanicu ili tajanstvenog mladoženju pred oltarom, najvažnije što treba da uradite je da shvatite gde su emocije koje su bile prisutne u snu prisutne u vašem budnom životu. Laz predlaže, na primer, postavljanje pitanja poput: "Za koga sam se udavala u snu i kako sam se osećala?" ili "Jesam li konačno u stanju da pomirim dva naizgled suprotna ili sukobljena aspekta sebe ili svog ponašanja?"

Ona dodaje da nas sa psihološke tačke gledišta ponavljajući snovi pozivaju da pogledamo ponavljajuće obrasce, uverenja, emocije ili odnose koje ponavljamo u našim budnim životima. A prema Loenberg, ovi snovi takođe mogu da nam daju naznake o tome čemu treba da se posvetimo.

- Više od svega, snovi o venčanju odnose se na potrebu da se nečemu posvetimo i toga se držimo u stvarnom životu - kaže ona. I kao podsetnik, navodi, ako ste trenutno vereni i stalno sanjate o svom venčanju, Loenberg kaže da je to krajnje normalno i nema razloga za uzbunu. "Nemojte da dozvolite da vas snovi izlude. Usredsredite se na ono što je važno upravo sada dok planirate to venčanje", kaže ona.

Toliko uobičajenih simbola i tema iz snova nije uvek zamišljeno shvatati doslovno, pa tako ni snovi o venčanjima nisu izuzetak. Samo vi možete da otkrijete šta vam određeni san znači, a "dodirivanje" slika, emocija i simbolike vaših snova dovešće vas korak bliže dekodiranju njihovih poruka.