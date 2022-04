Napravite svojim MALIŠANIMA slatki sto za USKRS koji će PAMTITI

Uskrs je praznik kojem se najviše raduju mališani, a uz pomoć Njegomir torti možete im prirediti nezaboravan praznik uz bajkovite torte i poslastice.

Vrhunske torte izrađene od najfinijih sastojaka

Njegomir torte Dezzert & Co koristi najkvalitetnije sirovine za izradu torti i kolača, a dekoraciji pristupa s uživanjem. Iznenadiće vas i prevazići će čak i ono što ste vi sami zamislili! Bilo da već imate ideju, fotografiju ili želite da izbor prepustite dekorateru ekipe Njegomir Dezzert & Co, budite uvereni – kraljica vaše proslave, vaša torta, izmamiće uzdahe, zasigurno će podići par obrva i ostaće upamćena! U svakom zalogaju, osetićete kvalitet, od kog Njegomir Dezzert & Co ne odstupa još od svog nastanka – 1994. godine. Nivo usluge se unapređuje u skladu sa novom tehnologijom i različitim potrebama klijenata.

Ove godine za predstojeći Uskršnji praznik priredili su neverovatne torte, kapkejkove, popse.... Sve što mižete da zamislite, izrađene od najfinijih materijala i neverovatnog ukusa.

Vaše je samo da izmaštate, a Njegomir torte će se potruditi da se na vašem stolu nađu neverovatne đakonije. Torte sa motivima, zečeva, pilića, šargarepica i svega onoga što već godinama unazad predstavlja motive Uskrsa.

Autor: Z.L.