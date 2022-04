Da li krijete od partnera na šta TROŠITE novac? 6 znakova koji ukazuju da su finansije velika PREPREKA u vašoj vezi

Novac nije bitnija stvar u životu i svakako da veza zavisi od međusobnog truda oba partnera, ali i ljubavi i razumevanja.

Međutim, ne može se osporiti da finansije igraju bitnu ulogu u svakom odnosu, pogotovo kod parova koji žive zajedno.

U pojedinim situacijama novac i te kako može biti prepreka za razvitak zdravog odnosa. Ako primetite ove znakove, vreme je da preispitate vaš odnos i razmislite šta bi trebalo da promenite kako vam finansijski status u vašoj vezi više ne bi smetao.

1. Upoređujete se s drugima

Lako je upoređivati se s drugima – da li oni imaju više novca od mene? Kakva je njihova kuća? Kada svoj odnos upoređujete s drugima, uvek ćete se na kraju osećati razočarano. Istina je da smo svi u različitim pozicijama, nismo svi imali iste prilike u životu.

2. Ne razgovarate o novcu

Ovo je jedna od važnijih temna u svakom odnosu, pa bi trebalo da definišete na početku ko kako razmišlja o njoj. Da li ćete imati zajednički tekući ili štedni račun? Da li ćete podizati kredit? Hoćete li štedeti i koliko ćete trošiti na zabavu, sve su to pitanja oko kojih mora da postoji dogovor u vezi ili braku.

3. Krijete na šta trošite novac

Mnogi parovi kažu da skrivaju svoje potrošačke navike od partnera. Ovo, na neki način, može stvoriti osećaj izdaje. No, zato je i ovde važna komunikacija, najbolje je iskreno priznati ko koliko i na šta troši, bez međusobnog osuđivanja.

4. Odvajate novac i delite račune

Brak podrazumeva partnerstvo, što znači da bi obe strane trebalo da budu uključene u finansije. Ne koristite novac kao mo, već zajedno složite kućni proračun. Oboje imate svoje snove i planove, a ovaj način omogućiće vam lakše ostvarenje istih.

5. Imate različite finansijske prioritete

Idealna situacija je kada su oba partnera odgovorna po pitanju novca, tako da jedan ne mora da pazi na šta ovaj drugi troši.

Svako ima svoje obaveze, no ako jedan troši previše na zabavu, a drugi bi štedeo, to su različiti finansijski prioriteti, što znači da je potrebno sve to uskladiti.

6. Krijete dugove

Novac je dobar sluga, ali loš gospodar. Ako krijete svoje dugove od partnera, to znači da je potrebno da razgovarate o tome, jer ovakva situacija ne vodi ka dobrome. To je kao da lažete, stoga je jedina ispravna opcija priznati sve i zajednički rešiti situaciju.