DA LI UVEČE JEDETE SIR? Zvuči kao loša ideja, ali može vam dati ODLIČNE SNOVE i više od toga

Konzumiranje sira pre spavanja često ima neke negativne efekte povezane sa njim, uključujući loše varenje ,noćne more i nesanicu, ali da li je baš tako

Iako sir ima reputaciju da izaziva živopisne noćne more i bacanje i okretanje u snu, nedavni dokazi zapravo sugerišu da je tačno suprotno. To je zbog vitamina i hranljivih materija u siru.

Sir i spavanje

Na primer, nemasni sirevi su posebno bogati aminokiselinom triptofanom, koja podstiče oslobađanje hormona serotonina. Serotonin je neurotransmiter koji podstiče telo da se opusti i sastavni je deo upravljanja ciklusom sna.

Pored visokog nivoa triptofana, sir je takođe bogat kalcijumom. Ovaj poseban mineral je posebno efikasan u smanjenju stresa i stabilizaciji nervnih vlakana , što znači da nervni sistem postaje smireniji i omogućava opuštanje.

Savet Zasladite sveži sir dodavanjem malo malina. Ne samo da ima bolji ukus, već su maline bogate melatoninom, još jednim hormonom koji je sastavni deo održavanja zdravih ciklusa spavanja i buđenja. Uparivanje melatonina i serotonina sigurno će podstaći zdraviji san.

Kalcijum čak može uticati na nervna vlakna u mozgu, tako da nije samo vaše telo ono koje počinje da se opušta nakon što pojedete sir.

Jedenje sira pre spavanja može čak pomoći da se spreči bilo kakvo neprijatno bacanje i okretanje od gladi.

Dobra užina pre spavanja, koja će se za neke možda pokazati iznenađujućom, su sir i krekeri. Ova kombinacija ugljenih hidrata i proteina zadovoljava apetit — koji bi trebalo da traje do jutra, omogućavajući neprekidan miran san.

Sir koji neće poremetiti san (potencijalno čak i ohrabrujući ga) je sveži sir. Nacionalna fondacija za spavanje preporučuje sveži sir kao noćnu užinu zahvaljujući visokom sadržaju triptofana, koji podstiče oslobađanje serotonina i omogućava opuštanje.

Mit o siru i noćnim morama

Možda je najčešći mit o konzumaciji sira noću da će to izazvati živopisne, zastrašujuće noćne more. Ovaj mit se širi godinama, ali zapravo nije istinit.

Studija Britanskog odbora za sir iz septembra 2005. na 200 učesnika pokazala je da, u stvari, ne postoji nikakva veza između konzumiranja sira i noćnih mora. U stvari, većina ispitanika je izjavila da su spavali veoma dobro, što je bivši sekretar Britanskog odbora za sir, Najdžel Vajt pripisao visokom sadržaju triptofana u sirevima korišćenim u studiji.

Pored toga, subjekti studije su izjavili da mogu vrlo jasno da se prisete snova koje su imali tokom cele noći, što dovodi do mogućeg objašnjenja odakle potiče mit o noćnim morama od sira.

Subjekti, iako nisu prijavili nikakve noćne more, prijavili su da su imali veoma neobične snove tokom noći nakon konzumiranja sira. Nisu bile noćne more niti na bilo koji način posebno neprijatne; samo su bili neobični. Odatle možda potiče mit o noćnim morama u siru, jer sir može podstaći čudne snove koji se mogu pogrešno protumačiti kao noćne more.

Subjekti kojima je dat stilton sir da jedu pre spavanja otkrili su da su njihovi snovi bili najživopisniji i najneobičniji. Jedan subjekt je prijavio da je sanjao bitku u kojoj su vojnici koristili mačiće za borbu za razliku od oružja.

Zanimljivo je da ova varijacija između izveštaja o snovima zasnovanih na određenom siru koje je subjekt konzumirao bi sugerisala da različite vrste sira mogu uticati na vrste snova koje doživljavate. Na primer, subjekti koji su konzumirali čedar pretežno su sanjali poznate ličnosti.

Međutim, nisu se svi sirevi pokazali kao da izazivaju snove; subjekti koji su konzumirali češirski sir prijavili su san bez snova, ali miran.