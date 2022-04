Muškarci bi voleli da žene OVO ZNAJU. a jedna stavka se tiče INICIRANJA SE*SA

Muško-ženski odnosi neiscrpan su predmet razmišljanja

Odvajkada je prisutna dilema koji je pol teže razumeti i objasniti? Neki tvrde da su to žene, dok neki smatraju da su muškarci ti koji imaju promenljivo ponašanje. Ali, svako je priča za sebe, a generalizovanje i predrasude nas mogu navesti na pogrešne odluke.

U pojedinim situacijama devojke su sklone da preteraju sa razmišljanjem i tumačenjem postupaka svog partnera ili onog u kog su zaljubljene. Nekad je iscrpljujuće svaki pokret izanalizirati i dati mu objašnjenje. Postoje određene stvari na koje bi trebalo da obratite pažnju, kako bi lakše razumeli i prihvatili činjenice o suprotnom polu.

1. Preterana tumačenja poruke

Većina pripadnica lepšeg pola sklona je analiziranju svake reči u poruci, pa i smajlija. Ali, istina je da je poruka samo poruka! Ako tražite skrivene simbole, znakove i pokušavate da nešto vidite između redova, bespotrebno ćete uložiti vreme. Često je to uzaludan posao.. Pogrešno je fokusirati se na skrivena tumačenja, pratite ono što vidite svojim očima i što se direktno pročitali!

2. Ogovaranje

Mnoge devojke, u želji da pridobiju nečiju pažnju, krenu loše da pričaju o drugim devojkama, parovima ili ljudima koje poznaju. Ali, imajte na umu da tako nećete pridobiti njihovu naklonost! Veća je verovatnoća da ćete izgledati kao osoba koja zavidi ili je ljubomorna. Umesto toga, pokušajte da kažete neku lepu reč jer ćete jedino tako odati utisak srećne i ispunjene osobe koje nema potrebu da govori loše o drugima.

3. Seks

Uglavnom su muškarci ti koji jasno stavljaju do znanja kad žele seks sa svojom izabranicom. Uglavnom žene smatraju da nekad treba da budu suzdržane, ne bi li se njihovo ponašanje pogrešno protumačilo. Ali, to je greška. Slobodno inicirajte seks kada to želite: u takvim trenucima delovaćete još izazovnije i zavodljivije.

4. Ponašanje prema drugim ljudima

O vama mnogo govori ponašanje prema drugim ljudima. Ako smatrate da će ostaviti dobar utisak kada ste zli prema drugima ili imat ezlurade komentare, grdno se varate. Devojke koje nemaju potrebu da mrze druge, ogovaraju i spletkare ostaviće znatno bolji utisak. Potrudite se da radite na sebi, kako bi iskorenili potrebu da budete loši prema drugima.

5. NJegova nesigurnost u vezi tela

Često se misli da su devojke te koje su nesigurne oko svog izgleda. Ali, i muškarci su, samo što to neće tako lako pokazati. Posebno ako je mnogo zaljubljen u vas, želeće da ostavi najbolji utisak na vas. Imajte to u vidu, pa mu slobodno udelite kompliment.