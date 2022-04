RIZI BIZI SA GRAŠKOM - TRADICIONALNO ITALIJANSKO JELO: Brzo se pravi i jeftino je, a JEDAN sastojak učiniće pirinač sočnijim

Rizi bizi se tradicionalno priprema za festival Svetog Marka koji se održava svake godine u Veneciji i to 25. aprila. U to vreme svež grašak je najmanji i najslađi i najbolje je da se ovo jelo pravi sa njim. Ako vam je to komplikovano, možete da koristite i smrznuti, ali je onda bitno da bujon bude domaći, a kako se on pravi pročitajte ovde.