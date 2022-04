Četiri od deset ljudi iskusilo je PARALIZU SNA! Otkrivamo vam koliko je opasna i kako da je sprečite

Tokom vekova, simptomi paralize sna su opisani na mnogo načina i često se pripisuju „zlom“ prisustvu: nevidljivi noćni demoni u drevnim vremenima, stara veštica iz Šekspirovog Romea i Julije i otmičari vanzemaljaca. Skoro svaka kultura kroz istoriju je imala priče o mračnim zlim stvorenjima koja noću užasavaju bespomoćne ljude.

LJudi su dugo tražili objašnjenja za ovu misterioznu paralizu tokom spavanja i prateća osećanja užasa. Mešutim, istraživači zaključuju da je u većini slučajeva paraliza sna jednostavno znak da se vaše telo ne kreće glatko kroz faze sna. Retko je paraliza sna povezana sa dubokim psihijatrijskim problemima.

Šta je paraliza sna?

Paraliza u snu je osećaj da ste svesni, ali ne možete da se krećete. Pojavljuje se kada osoba prođe između faza budnosti i sna. Tokom ovih prelaza, možda nećete moći da se krećete ili govorite nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Neki ljudi takođe mogu osetiti pritisak ili osećaj gušenja.

Kada se obično javlja paraliza u snu?

Paraliza u snu se obično javlja jednom od dva puta. Ako se dogodi dok tonete u san, to se zove hipnagogijska ili predormitalna paraliza sna. Ako se to dogodi dok se budite, to se zove hipnopomična ili postdormitalna paraliza sna.

Kome može da se pojavi paraliza sna?

Čak 4 na 10 ljudi mogu imati paralizu sna. Ovo uobičajeno stanje se često prvi put primećuje u tinejdžerskim godinama. Ali muškarci i žene bilo kog uzrasta mogu je imati. Drugi faktori koji mogu biti povezani sa paralizom sna uključuju:

Nedostatak sna

Raspored spavanja koji se menja

Mentalna stanja kao što su stres ili bipolarni poremećaj

Spavanje na leđima

Drugi problemi sa spavanjem kao što su narkolepsija ili noćni grčevi u nogama

Upotreba određenih lekova

Zloupotreba supstanci

Kako se dijagnostikuje paraliza sna?

Ako ne možete da se krećete ili govorite nekoliko sekundi ili minuta kada zaspite ili se probudite, onda je verovatno da imate izolovanu ponavljajuću paralizu sna. Često nema potrebe za lečenjem ovog stanja. Proverite sa svojim lekarom ako imate bilo koju od ovih zabrinutosti:

Osećate se uznemireno zbog svojih simptoma

Simptomi vas čine veoma umornim tokom dana

Vaši simptomi vas drže budnim tokom noći



Kako se leči paraliza sna?

Većini ljudi nije potreban tretman za paralizu sna. Lečenje bilo kog osnovnog stanja kao što je narkolepsija može pomoći ako ste uznemireni ili ne možete dobro da spavate. Ovi tretmani mogu uključivati sledeće:

Poboljšanje navika spavanja - kao što je osiguranje da spavate šest do osam sati svake noći

Korišćenje antidepresiva ako je propisano za regulisanje ciklusa spavanja

Lečenje bilo kakvih problema mentalnog zdravlja koji mogu doprineti paralizi sna

Lečenje bilo kojih drugih poremećaja spavanja, kao što su narkolepsija ili grčevi u nogama



Šta mogu učiniti sa paralizom u snu?

Nema potrebe da se plašite noćnih demona ili otmičara vanzemaljaca. Ako imate povremeno paralizu sna, možete preduzeti korake kod kuće da kontrolišete ovaj poremećaj. Počnite tako što ćete se pobrinuti da dovoljno spavate. Učinite sve što možete da ublažite stres u svom životu - posebno neposredno pre spavanja. Probajte nove položaje za spavanje ako spavate na leđima.

