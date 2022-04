POČELA JE VLADAVINA BIKOVA: Pomračenja donose PROMENE IZ KORENA! Neke će stići KARMA, a kreće i RETROGRADNI MERKUR!

Razdoblje vladavine ovog zemljanog znaka počinje 20. aprila i traje do 21. maja. Ovo je često ono vreme u godini kada se više bavimo praktičnim pitanjima, finansijskom situacijom, egzistencijom i onim što za nas ima vrednost koju želimo da ostvarimo, zaštitimo i očuvamo. Sadimo seme nečeg novog što ćemo uzgajati i održavati u mesecima koje slede. Tražimo i potrebna nam je sigurnost, kako u materijalnom aspektu života, tako i u ljubavi. Stabilnost, pouzdanost i izvesnost sada nam trebaju više nego ikad.

Vladavina ovog znaka biće propraćena dvama pomračenjima. Prvo se odvija 30. aprila, a reč je o pomračenju Sunca u znaku Bika, drugo je pomračenje Meseca 16. maja u znaku Škorpije. Oba ova znaka su sklona kontroli, ne može se reći da vole nagle promene, a ova pomračenja nas upravo guraju u to. Traže od nas da promenimo ono što nije dobro u našem životu, i to bez odlaganja.

Ove eklipse nas podstiču da donesemo neke važne finansijske odluke, unesemo više stabilnosti u svoj život, ali isto tako da pustimo i otpustimo ono što nam više ne služi. To je posebno naglašeno kroz drugo pomračenje 16. maja, koje će se odvijati u blizini Mesečevih čvorova. U mesecima koji slede odvijaće se neka promena koju nećemo moći da izbegnemo. Odrađuje se i karmički proces, pa ako nešto izgubite, pokušajte to mirno da pustite iz svog života, jer se time stvara prostor za ulazak nečeg novog i boljeg za vas.

Merkur će 10. maja krenuti retrogradno u znaku Blizanaca i tako će biti do 3. juna. Poslednji put on je bio retrogradan u tom znaku od 29. maja do 22. juna prošle godine. Stoga bi neke teme ili zbivanja koja su tada bili značajni za nas mogli da se ponove, ako ne na isti, onda na sličan način. U ovom razdoblju moguće je da se nakratko vratimo u prošlost kako bismo nešto rešili, čujemo ili vidimo osobu iz naše prošlosti, ali isto tako računajte na nepredviđene okolnosti i zastoje u komunikaciji i teškoće u saobraćaju.

Na ljubavnom planu ovo razdoblje može biti vreme novih početaka. Sve će se odvijati naglo i brzo, nešto kao privlačnost na prvi pogled. Međutim, hoće li odnos potrajati pokazaće jun. U dugim vezama može doći do poboljšanja, posebno ako obratite više pažnje na komunikaciju.

Vladavina Bika nije vreme za početak novih poslovnih projekata. Radije planirajte, pripremajte, istražite, a potom pokrenite stvari u junu.

Zdravlje: vrat i vratni deo kičme, grlo, jednjak, štitna žlezda, bešika.

Boja: zelena

Dragi kamen: žad, dijamant

Nešto privodimo kraju

Jedan od važnijih planetarnih uticaja, osim pomračenja je i privremeni prelazak Jupitera, planeta sreće i izobilja u znak Ovna 10.5, a koji će se ponovo krajem oktobra vratiti u prostore Riba. Od 4. do 8. maja nešto privodimo kraju, okončavamo, kao da zatvaramo jedno staro poglavlje života na koje ćemo se još jednom vratiti u novembru i decembru, da bismo krajem godine napokon završili tu temu.

Jupiter u Ovnu donosi priliku za novi početak, ohrabruje nas na donošenje važnih odluka koje će uticati na naš život i kroz prvu polovinu 2023.

Obratite pažnju i na prve dane maja koji bi mogli da donesu neke dobre, pa i neočekivane prilike na polju posla i ljubavi.

Autor: