Čudotovorni nar podmlađuje i čisti naše arterije!

Prema predviđanjima mnogih stručnjaka, budućnost prevencije i lečenja kardiovaskularnih bolesti nije u pojačanju lekova, već u vašoj kuhinji ili voćkama koje rastu na drvetu u vašem dvorištu. Jedna od tih čudesnih voćki koja može pročistiti vaše arterije je upravo – nar!

Studija (1) objavljena u časopisu “Atherosclerosis” potvrđuje da ekstrakt nara može sprečiti i/ili poništiti primarnu patologiju povezanu sa srčanim, kao i drugim oboljenjima krvnih sudova – progresivno zgušnjavanje koronarnih arterija uzrokovanih akumulacijom masnih naslagama, poznatih kao ateroskleroza.

Pozitivni efekti nara

Istraživači su takođe utvrdili da nar svojom upotrebom izaziva sledeće korisne efekte:

• smanjuje nivo oksidativnog stresa u arterijama

• smanjuje zapaljenske procese unutar arterija

• smanjuje količine lipida u srčanom mišiću

• smanjuje nepravilan rad srca i EKG abnormalnosti

Postavlja se pitanje kako nešto tako obično kao što je nar, može da preokrene toliko aspekata bolesti arterija? Odgovor se skriva u činjenici da su se naši preci održavali u životu određenom hranom (naročito voćem) toliko dugo, da nedostatak adekvatnih količina ovih namirnica direktno može dovesti do pogoršanja funkcija naših vitalnih organa.

Dvostruki dobitnik Nobelove nagrade, Linus Poling, tvrdi da je nedostatak vitamina C osnovni uzrok kardiovaskularnih bolesti (2). U prilog ovoj tvrdnji ide činjenica da su naši preci nekada imali pristup voću tokom cele godine, a rezultat modernog doba prouzrokovao je efekat da su usled drastične promene življenja ljudi izgubili sposobnost sintetizacije vitamina C.

Kako nar utiče na arterije?

Postoji još jedan očigledan dokaz o tome kako nar može učiniti da se arterije magično “otvore”. Svako ko je ikada probao nar ili konzumirao njegov sok, zna da ima izuzetnu opor ukus, čineći da vam se usta osuše i skupe. Ovaj efekat oporosti i „čišćenja“ krvotoka je tehnički uzrokovan, kao i kod svih astringentnih sredstava, smanjivanjem i dezinfekcijom sluzokože.

Svako ko pije sok od nara ili ima sreće da jede svež, može shvatiti zašto je tako efikasan u čišćenju krvotoka. Sok nara izgleda kao krv, i nar izgledom liči na srce, bar kada razmislite o njegovom izgledu u poređenju sa većinom drugih plodova.

Naša usta i arterije su obložene istim tipom ćelija- epitelnim ćelijama. Zajedno, oni čine epitel, jedan od četiri osnovna tipa tkiva unutar životinja, zajedno sa vezivnim tkivom, mišićnim tkivom i nervnim tkivom, koji obuhvata unutrašnje zidove čitavog sistema cirkulacije. Dakle, kada osećate taj neverovatan efekat čišćenja u ustima, to je ustvari slično onome što “oseća” i vaš cirkulatorni sistem – i epitelium/endotelijum koji leži unutar vena i arterija.

Nar ima sledeća svojstva u čišćenju arterija:

Antiinflamatorna svojstva

Kao i mnoge hronične degenerativne bolesti, razne upale igraju značajnu ulogu u patogenezi kardiovaskularnih bolesti. Postoji nekoliko studija koje dokazuju da nar ima antizapaljenska svojstva, tj. da smiruje upale arterija i krvnih sudova. (3)

Spuštanje krvnog pritiska

Sok nara ima prirodne inhibitore određenih enzima, i tako snižava krvni pritisak, i smanjuje štetne efekte stresa na arterije.

Antibakterijska svojstva nara

Nastajanje plaka u arterijama često uključuje viralne i bakterijske infekcije, uključujući hepatitis C i Chlamydia pneumoniae. Nar ima širok spektar antibakterijskih i antivirusnih osobina.

Nar kao antioksidans

Utvrđeno je da nar smanjuje oksidativni stres u krvi. Dokazano je da nar podstiče smanjenje oksidativnog stresa, povezan sa 44% smanjenja veličine aterosklerotičnih lezija.

Antiinfektivna svojstva

Kardiovaskularna oboljenja, a naročito ateroskleroza, povezana su sa mnogim infekcijama u organizmu. Zbog toga vam se često prepisuju antibiotici posle stomatološke inetrvencije, kada se bakterije oslobađaju u sistemsku cirkulaciju. Plakovi u arterijama takođe mogu prikupiti patogene viruse. Nar ima snažna antivirusna i antibakterijska svojstva koja su relevantna za smanjenje inicijacije i progresije kardiovaskularnih bolesti.

Autor: P.R.