Imamo jednostavno rešenje za upalu, grebanje i promuklost u grlu!

Dobra vest je da vam na raspolaganju stoje Propomucil® pastile sa cinkom!

U sezoni virusa i gripa, a I van nje, pojava neprijatnih simptoma poput peckanja, grebanja, i bola u grlu zna da bude neizbežna. Koliko god da pazite o svom zdravlju i ličnoj higijeni, čestice virusa i gripa mogu lako da nađu put do vašeg tela. Tada nastaju gore spomenuti problemi. Svi smo mi nekada iskusili kako je to kada morate da propustite proslavu kojoj ste se radovali poslednjih nedelja, i to isključivo zbog toga što ste promukli i imate zapušen nos. Dobra vest je da vam na raspolaganju stoje Propomucil® pastile sa cinkom. One dokazano smanjuju dužinu prehlade, oslanjajući se na blagotvorna dejstva cinka i propolisa. Cink i njegova moć u borbi protiv virusa i bakterija u grlu

Cink je mineral od vitalnog značaja za razne funkcije koje telo obavlja 24/7. Kao takav, cink je ključan za izgradnju imunih ćelija. Svi znamo da je jak i imunitet od velike važnosti za naše celokupno zdravlje – posebno u sezoni virusa i gripa. Da li ste znali da čak i kratkotrajna primena cinka može da smanji dužinu prehlade za jedan dan? Možda to bude baš na vreme za onu proslavu o kojoj smo malopre govorili.

S obzirom na to da je cink najefikasniji u obliku pastila (zbog dužeg zadržavanja u ustima), Propomucil® pastile za grlo mogu biti vaš najbolji saveznik u borbi protiv virusa, gripa, pa čak i suvog grla, koje se javlja kao posledica produženog nošenja maski u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Na neke stvari, kao što je učestalo i propisano nošenje maski, ne možete uticati. Ali na druge stvari, kao što je dužina i intezitet bola, definitivno možete. Uzevši to u obzir, sprovedena je studija koja je imala za cilj da dokaže ili opovrgne uticaj pastila na upalni proces i bol u grlu. Krajnji rezultat- 83% pacijenata prijavilo da je bol prošao u roku od dva dana. Na osnovu ovih dokaza, Propomucil® pastile bi trebale da postanu sastavni deo vaše kućne apoteke – pogotovo u zimskom periodu.



Ne zaboravimo na propolis- prirodni preparat od velike važnosti za probleme u grlu

Propomucil® pastile su obogaćene propolisom koji deluje antibakterijski i antivirusno. Naravno, delotvornost propolisa u borbi protiv raznih bolesti i stanja je impresivna, pa tako mogu da se uoče njegova pozitivna dejstva kod pojave sinuzitisa, ekcema, infekcije disajnih puteva, rana, posekotina, itd. Da ne nabrajamo, jer je lista baš dugačka. Propolis je još jedan saveznik u pokušaju da se podigne i izgradi jak imunitet, a on takođe deluje i kao antioksidans. Baš zbog toga je propolis sastavni deo ovih pastila.

Ukoliko imate problema sa grlom, aftama, i drugim upalnim promenama na bukalnoj sluzokoži, par pastila Propomucil® za grlo, četiri do šest puta dnevno je sve što vam je potrebno. Ovim putem, obezbeđuje se dovoljna doza propolisa, N-acetilcisteina, cinka i vitamina C, koja je potrebna za ispoljavanje svih blagotvornih dejstva. Propolis može biti dobar saveznik čak i nakon operacije krajnika, jer smanjuje postoperativni bol.



Spremno dočekajte predstojeće dane i praznike

Ne dozvolite da vam bol u grlu uništi prelepe dane koji su pred nama. Na vreme se opremite Propomucil® pastilama i budite spremni za one neočekivane dane i nepredvidive situacije. Niko ne može da zna kada je njegov red da se probudi sa bolnim grlom, ali svako može da bude spreman za takvu situaciju. Poseta najbližoj apoteci je sva priprema koja vam je potrebna.

Autor: P.R.