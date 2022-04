Volite da sedite PREKRŠTENIH NOGU? Postoji četiri razloga zbog kojih to može biti OPASNO

Većina nas kada sedne prekrsti noge, ali tako možemo ugroziti zdravlje.

Ako praktikujete, svesno ili nesvesno, da prekrštate noge čim sednete, to može imati negativan uticaj po vaše zdravlje. Naravno, ukoliko to činite kratko ili ne tako često, onda nema naročite štete.

Potrudite se da promenite ovu naviku, jer postoji četiri razloga zašto je to opasno po vaše zdravlje.

1. Bol u leđima i vratu

Jedan od češćih uzročnika bolova u kičmi ili vratu jeste nepravilno sedenje. Najpravilnije bi bilo sedeti tako da vam obe noge budu okrenute napred pod uglom od 120°, a stopala celom dužinom na zemlji. Međutim, veliki deo populacije sedi tako što opterećuje samo jednu nogu. Na duže staze ovo može dovesti do bola u leđima i vratu i oštećenja diskova u kičmi.

2. Krvni pritisak raste

Zbog čega se ovo dešava? Kada prekrstimo noge, kolena su jedno preko drugog, tada se krv šalje od nogu ka grudima, a velika količina se ispumpava iz srca - tada može doći do povećanog krvnog pritiska.

3. Može se štetiti nerv

Poremećen protok krvi, do kog dolazi kada prekrstimo noge, može uticati i na vene i nerve u stopalima. Zapravo, najviše može biti izložen pritisku peronealni nerv - jedan od glavnih nerava u nozi, koji počinje neposredno ispod kolena i proteže se duž spoljne strane noge. Zato sedenje sa prekrštenim nogama može izazvati obamrlost u na duže staze zbog mogućeg oštećenja nerava. Nadalje, to je uzročno povezano i sa formiranjem proširenih kapilara.



4. Povećanje pritiska na krvne sudove

Ukrštene noge remete normalan pritisak, ali i cirkulaciju krvi. Kada je veći deo vremena ometena normalna cirkulacija u pritisak u ovom delu tela, to može oslabiti i oštetiti vene. Ako su vene oslabljene ili pštećene, onda krv može iscuriti iz njih. To dalje može dovesti do proširenih vena ili pogoršanja stanja postojećih.

Ako već volite da sedite prekrštenih nogu, onda se trudite da sedite sa prekrštenim nogama samo u gležnjevima.

