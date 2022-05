ISKOPAJ SVOJE RODITELJE SA MOG IMANJA I VRATI MI BUBREG! Bizarni zahtevi za razvod braka ŠOKIRALI SVET

Najpoznatiji razlog za razvod su verovatno „nepomirljive razlike“, što znači da nijedna strana ne mora da dokazuje da je njihov partner kriv za raskid.

Međutim, veliki problemi dolaze sa razvodom, a to ponekada dovede do najčudnijih rešenja vezanih za dotadašnji zajednički život partnera, a ovo su samo neki of takvih primera.

Prepolovili su kuću

Podeliti kuću na pola obično znači prodati je i podeliti novac 50/50, ali ne za supružnike u Kambodži. Godine 2008. bukvalno su prepolovili kuću nakon što su prekinuli 18-godišnji brak. Bilo je lakše nego što mislite jer je kuća - tipična za ruralni deo zemlje - bila drvena.

Izvadi roditelje iz groba

Par se razveo u Australiji i ona je dobila porodičnu farmu. Ali pošto su i njegovi roditelji sahranjeni na imanju, zahtevala je da ih iskopa i ukloni.

Plaćaj alimentaciju sa autorskim honoraro

Većina umetnika se nada da će sve što stvore biti hit. Međutim, legendarni album Marvina Gaiea „Here, Mi Dear“ uopšte nije trebalo da bude hit. Naime, namerno je napravio loš album jer je polovina zarade otišla njegovoj bivšoj supruzi. Njegov advokat je predložio ovaj aranžman jer Gej nije imao dovoljno novca da plati alimentaciju za svog sina.

Sve za sladoled

Indijac je rekao da je jedan od razloga zašto želi da se razvede od svoje žene to što je ona potrošila ogroman deo porodičnog bogatstva na sladoled. Čini se da se sudija nije u potpunosti složio sa njenim mužem jer mu je naredio da svojoj tadašnjoj bivšoj supruzi plaća dodatni novac od 23 godine svakog meseca da pokrije troškove njenog sladoleda.

Vrati mi moj bubreg

Britanka je poklonila jedan od svojih bubrega svom suprugu kako bi mu spasila život. Preživeo je, oporavio se i napustio je četiri godine kasnije. Bila je toliko ljuta da je tražila da joj vrati bubreg. U sličnom slučaju u Njujorku, jedan muškarac je zahtevao da se vrednost bubrega koji je poklonio ženi uključi u nagodbu za razvod.