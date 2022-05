Virusne infekcije u nosu - kako da ih brzo otklonite?

Evo korisnih informacije za Vaše zdravlje!

Šta karakteriše virusne infekcije u nosu?

Infekcije gornjeg respiratornog trakta, najčešće lokalizovane u nosu, su veoma česta i najčešće samo-ograničavajuća oboljenja. Najčešće se javljaju u zimskom periodu, iako više i nisu toliko sezonski ograničene.

Pod infekcijama gornjih respiratornih puteva podrazumevamo: rinitis (zapaljenje nosne sluznice), sinusitis (zapaljenje sinusa), otitis (zapaljenje uha), faringitis (zapaljenje ždrela), laringitis (zapaljenje grkljana).

Ono što je karakteristično za virusne infekcije, obično lokalizovane u nosu, jeste da se i spontano povlače posle približno nedelju dana. U tih nedelju dana ono što možemo da uradimo je da delujemo na simptome koje ta infekcija izazizva. Simptomi su kašalj, kijanje, curenje nosa, zadnje slivanje sekreta iz nosa, glavobolja, temperatura, bol u mišićima i zglobovima.

Prva preporuka za terapiju

Ono što je jako važno da znamo da su infekcije disajnih puteva uglavnom uzrokovane virusima, odnosno čak u 75% slučajeva. Ipak, u praksi, za terapiju ovih bolesti obično se propisuju antibiotici. Pacijenti to očekuju, a često i lekari linijom manjeg otpora neselektivno propišu. Sa druge strane široka primena antibiotika doprinosi razvoju otpornosti, rezistencije bakterija na njih, tako da kada zaista dođe do bakterijske infekcije, one će biti otporni na dati antibiotik i neće imati očekivano dejstvo.



Zato je u slučaju virusne infekcije prva preporuka je propolis, koji ima izrazito antimikrobno dejstvo, odnosno pomaže eliminaciju virusa, bakterija i gljivica. Najvažnije je da ne stvara otpornost, i možete ga redovno koristiti bez neželjenih dejstava. Pored ovih, ima i lokalno protivupalno i antiseptično dejstvo.

Preporuka za tretman virusne infekcije: propolis + N-acetilcistein

Već dokazano propolis, ali i N-acetilcistein uz natrijum hlorid, pomažu eliminaciju virusa. Takođe i etarska ulja eukaliptusa i nane pružaju višestruku zaštitu koji pomaže eliminaciju virusa, čiste nos, pomažu u sprečavanju ulaska virusa, regenerišu i vlaže sluznicu nosa, olakšavaju tegobe i poboljšavaju prohodnost gornjih disajnih puteva. To se sve nalazi u prirodnom preparatu PropoMucil® Physio. Snaga PropoMucil® fiziološkog rastvora sa etarskim uljima! Potpuno bezbedno i prirodno!

Autor: P.R.