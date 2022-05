PRIJATELJI SA PRIVILEGIJAMA: Prednosti su brojne, ali postoje 3 pravila kojih se oboje morate pridržavati

Prijateljstvo plus ili prijatelji sa privilegijama je odnos čiji je cilj spajanje prijateljstva sa seksom. Ovo je veza između dvoje ljudi koji su već dugo prijatelji, a vremenom su tom prijateljststvu dodali i seksualnu komponentu, koja daje taj „plus“ ili „privilegiju“.

Cilj ovog odnosa je da se održi prijateljstvo i da se stvari nastave bez previše emotivnog zbližavanja. Zbog toga nema govora o „izlasku iz prijateljske zone“. Seks se doživljava kao dodatni nivo, tako da se u prijateljstvu ništa ne menja. Drugim rečima: nema osećanja ili obaveza!

Prednosti ove veze:

• Uprkos seksu sa prijateljem, prijateljstvo ostaje nepromenjeno

• Redovni seks sa nekim kome veruješ

• Nema potrebe za seksom za jednu noć ili aferom

• Pošto nemate redovne odnose, u vašem prijateljstvu ostaju

napetost i svežina, što seks čini dodatno uzbudljivim

Nedostaci prijateljstva plus:

• Ne zamenjuje vezu

• Može da promeni prijateljstvo ili može da ga ugrozi

• Mogu da se pojave osećanja, jer je teško razdvojiti granicu između prijateljstva i seksa

• Zahteva puno komunikacije i jasna pravila

Prijateljstvo sa privilegijama zvuči na papiru super jednostavno, ipak u praksi, može biti teško. Samo ti možeš da znaš da li će ovaj model funkcionisati za tebe i njega i da li je redovan seks vredan potencijalnog uništavanja prijateljstva. Kako biste umanjili ove dileme, potrebna su vam jasna pravila za ovu vezu, kao i apsolutna otvorenost.

3 pravila za prijateljstvo plus

1. Bez maženja, noćenja i oprezno sa komplimentima

Da se ne bi previše pomerili od „zone prijateljstva“, promenite malo toga osim činjenice da imate seks. Nemojte od sada da se šetate, držite za ruke i mazite na kauču uz „Titanik“ na TV. Ta bliskost oslobađa oksitocin (hormon povezivanja) i ubrzo ćeš da se pitaš: „Šta je ovo između nas?“ Takođe nema smisla da spavate zajedno posle seksa. Komplimenti tipa: „Bili bi sjajan par!“ mogu da se shvate dvosmisleno i zato ih izbegavajte.

2. Otvoreno razgovarajte

Kada prvi put spavate zajedno, trebalo bi da razgovarate o tome što to znači i kako želite da se ponašate u budućnosti. Ako vam je OK, možete da ostanete na tome, piše miss7.24sata.hr. Ako ste se oboje zabavili i slažete se da to ne ugrožava vaš prijateljski odnos - od sada imate prijateljstvo sa privilegijama! Ali, čak bi i ta situacija mogla da se vrati u predhodno prijateljstvo ako jedno od vas dvoje to želi. Naravno, moguće je i da oboje osećate nešto više i da ste zato imali seks. Tada bi trebalo da razmotrite šanse za vezu.

3. Suočavanje sa ljubomorom

Prijateljstvo plus može da se shvati kao neka vrsta otvorene veze. Bar u slučaju kada upoznate i druge seksualne partnere, a možda čak i ako imate aferu sa nekim. Ako ste u prošlosti strastveno pričali o svojim partnerima, to sada može postati kritično. Možda neko bude ljubomoran i zaljubi se brže nego što želi.

Prijateljstvu bi trebalo da dodate taj „plus“ jedino ako zaista nemate ništa protiv ovog modela veze, ako trenutno ne želite vezu i ako vas trenutno ne zanima ljubav.