4 tehnike koje SMANJUJU HRKANJE

Postoji bezbroj faktora koji utiču na kvalitet sna, a da li hrčete ili ne je jedan je od njih. Procenjuje se da 45 procenata odraslih povremeno hrče, dok 25 odsto njih to radi redovno. Ipak, imamo i dobre vesti: stručnjaci za spavanje tvrde da postoji nekoliko vežbi za grlo i usta koje pomažu u smanjenju hrkanja i poremećaja povezanih sa spavanjem.

Pre nego što pređemo na načine ublažavanja problema sa hrkanjem, stručnjaci preporučuju da bi prvo trebalo da se testirate na apneu – poremećaj spavanja u kojem disanje iznenada prestaje i počinje – jer je hrkanje jedan od glavnih simptoma.

„Ne kažem da svako ko hrče ima apneu tokom spavanja, ali to morate da isključite pre nego što počnete da se bavite hrkanjem“, kaže dr Radž Dasgupta, stručnjak za spavanje i portparol Američke Akademije za medicinu spavanja.

„Ako nameravate da radite ove vežbice, važno je da shvatite da one nisu brzo rešenje“, kaže dr Dasgupta. On preporučuje da se ove vežbe rade „između 10 i 20 minuta dnevno, tokom dva do tri meseca“, jer je kao i kod svih vežbi ključna doslednost, prenosi wellandgood.

1. Praktikovanje miofunkcionalne terapije

Prema rečima stručnjaka za spavanje kompanije Kslear za higijenu nosa, Stivena Olmosa, čiji medicinski fokus uključuje kako su disajni putevi kritična komponenta problema sa spavanjem, miofunkcionalna terapija može pomoći u smanjenju hrkanja. Ona je slična vežbama fizikalne terapije, ali je ograničena na vežbe lica, jezika i usta da stimuliše te specifične mišiće. Dr Dasgupta kaže da ovaj oblik terapije može ojačati labavo tkivo u zadnjem delu usta.Da biste ovo probali, potražite pomoć obučenog i akreditovanog stručnjaka kako bi terapija bila što efikasnija.

2. Izgovaranje samoglasnika više puta

Stvaranje različitih samoglasnika zahteva angažovanje mišića u grlu, tako da namerno ponavljanje tih zvukova pomaže u jačanju tih mišića.

3. Pevanje

Pevanje aktivira mišiće u grlu, mekom nepcu i jeziku. Uvedite svakodnevno pevanje kao mali ritual pre spavanja, koji će vam pomoći da manje hrčete.

4. Svirajte didžeridu

Didžeridu je duvački instrument poreklom iz Australije, koji se svira usnama, za koji je utvrđeno da „smanjuje ili eliminiše poremećaje spavanja i hrkanje“, kaže dr Olmos.