IMALA JE IZMEĐU 100 I 200 PARTNERA! Ispovest seksualne zavisnice: Dečko me gledao kako imam odnose sa šestoricom

Morala na lečenje!

Lori je tridesetogodišnjakinja iz Šefilda i zavisna je od seksa, a u celibatu je otkako je postala majka.

Još kao tinejdžerka osetila je svoju strast, i već u prvim izjavala priznala je da nikada ne može da se zasiti. Jedva je čekala da ide na sastanke, a sve se promenilo kada je shvatila da bi to moglo da naudi njenom sinu Henriju.

– Izgubila sam brojku sa koliko muškaraca sam spavala, ali mora da je između njih 100 i 200. Nikada ne mogu da se zasitim. Kada sam shvatila da bi to moglo da utiče na mog sina Henrija, odlučila sam da tražim pomoć – rekla je Lori za „San“.

Zavisnica je svoje bogato seksualno iskustvo opisala u knjizi, pa se „Dnevnik seksa“.

Prvo iskustvo imala je sa 12 godina, a priznala je da su joj se sviđali i dečaci i devojčice, a godinu dana kasnije imala je i dečka. Kada je napunila 20 godina želja je postala sve jača.

– Išla bih u seks klubove sa drugovima nakon izlazaka, jer sam jako želela seks. Moj bivši me je čak vodio na veliku seks žurku, gde me je gledao dok sam imala odnose sa šestoricom muškaraca odjednom. Nedeljno sam spavala sa nekoliko muškaraca, čak i kada nisam bila raspoložena za te stvari. Osećala sam se nemoćno jer nisam mogla da kontrolišem svoje želje, a kako bi umirila to razmišljanje, okrenula bih se seksu. Upoznavala sam strance na Instagramu, pisali bi mi poruke u kojim su mi davali komplimente, a onda bi se našli zbog seksa – ispričala je Lori.

Lori se mučila da nađe i stalnog partnera, a iako je imala „šest dugih veza“, tvrdi da muškarci ne mogu da prihvate „otvorenu vezu“.

Da mora da potraži pomoć, shvatila je kada su je dvojica muškaraca uhodila. Krenula je na sastanke grupe zavisnika od seksa. U tom momentu je imala dečka Ijana, koji je podržavao, ali je pritisak između njih bio veliki tokom „oporavka“, tako da su na kraju raskinuli.

Lori je u celibatu četiri meseca zahvaljujući grupi i nada se da će pronaći novog partnera.

– Naravno, to sam i dalje ja. Uvek ću biti veoma seksualna, ali ako pronađem dečka, nadam se da će moja monogamija uspeti. Prihvatam sebe takvu kakva sam. I ne osećam sramotu vezano za to – zaključila je Lori.