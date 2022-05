Zašto muškarci vezu žele da drže u tajnosti? Nije to što mislite, postoje barem tri dobra razloga za to

Sigurno u svojoj okolini imate primer nekoga ko je, neko vreme, vezu držao u tajnosti. A možda ste i sami to nekada uradili. Možda je tako želeo i vaš partner.

Muškarci nekada, a to se posebno odnosi na početak veze, sve žele da zadrže samo za sebe, odnosno da veza ostane privatna i da šira okolina za nju ne sazna.

Naravno, nijednoj ženi tako nešto ne bi prijalo, pogotovo ne na duže staze, a svaka se sigurno zapita zbog čega on to zapravo želi. I da, kako god da okrenete stvari, sigurno vam ništa dobro ne bi palo na pamet.

Međutim, treba da znate da stvari nisu uvek onakve kako, na prvi pogled, izgledaju. Postoji mnogo razloga zbog čega bi vaš partner mogao da želi da neko vreme ćuti o vašoj vezi, a ovo su neki od razloga.

Ne želi da vaši zajednički prijatelji znaju za novu vezu

Iako prilično ružno zvuči kada neko pomisli na to da sakrije vezu od prijatelja, ipak, iza toga može da stoji činjenica da ne želi da ga uznemiri tuđe mišljenje. U suštini, on želi da izbegne gomilu pitanja i početna zadirkivanja, kada su zajednički prijatelji u pitanju. Najbolja stvar koju, u ovoj situaciji, možete da uradite jeste da budete strpljivi. Dakle, ukoliko ste prvobitno bili prijatelji, a onda postali par, postoji velika verovatnoća da on jednostavno brine kako će se to odraziti na odnose unutar vaše grupe prijatelja. I zato, samo polako i strpljivo.

Brine ga njegova porodica i njihov pogled na vašu vezu

Ukoliko je porodica vašeg partnera konzervativna i ima striktne poglede u vezi sa osobom sa kojom bi njihov sin trebalo da bude, postoji velika mogućnost da će on sačekati neko vreme, pre nego im saopšti i predstavi novu devojku. Ono što je, u ovoj situaciji, ključno, jeste komunikacija. Pokušajte da zajedničkim snagama dođete do rešenja i da razumete vizije njegovih roditelja, a sve zarad toga da pronađete najbolji mogući način da im se približite.

Smatra da je veza "zanimljivija" kada je tajna

Verovali ili ne, ali mnogim muškarcima je zanimljiva i sama pomisao na tajnu vezu, pa stoga nekada odluče da svoju fantaziju i ostvare. Makar u početku. Naravno, ovo je u redu sve dok vi razumete šta to njemu znači i dok ste sa tim saglasni.