Najbolji pekarski krompir koji ste ikad probali: Jedan tajni sastojak pravi ogromnu razliku

Evo recepta za najukusniji pekarski krompir. Jedan sastojak je ključan.

Sastojci:

1 kg krompira

dva limuna

1,5 litra vode

2 kašike origana ili majčine dušice

2 čena belog luka

75 ml maslinova ulja

3 kašike griza (ovo je tajni sastojak!)

so, biber, crvena paprika u prahu

Priprema:

1. Krompire oljuštite i isecite na četiri dela (u zavisnosti od veličine, ako su manji može i na pola). Zasecite svaki isečeni komadić krompira kako bi se bolje ispekao i bolje izgledao.

2. Stavite krompir u šerpu, iscedite dva limuna, ubacite i malo narendane limunove kore koje ste dobro oprali, dodajte 1,5 litar vode i kuvajte. Kad proključa, kuvajte još 10 minuta.

3. Zagrejte rernu na 200 stepeni Celzijusa i u nju stavite praznu posudu za pečenje.

4. Za 10 minuta krompir procedite i u posebnoj posudi ga ostavite da malo ohladi (5 minuta).

5. U posudu s krompirima dodajte maslinovo ulje, origano (ili majčinu dušicu), iseckani beli luk, mlevenu papriku, so, biber i griz. Sve dobro promešajte i stavite na vruću posudu za pečenje.

6. Pecite pola sata do 40 minuta, a svakih 10 minuta okrećite krompir kako bi s obe strane dobili hrskavu koricu. I to je to! Ovaj genijalan prilog možete poslužiti uz vaše omiljeno meso ili ga jesti kao takvog.

