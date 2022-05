Ne treba vam to u životu: Ove navike su ubice libida

Kod mnogih parova tokom godina veze dolazi do problema u krevetu.

Oni mogu da nastanu iz mnogo razloga, ali retko ko zna da neke navike drastično mogu da utiču na to da partneri izgube volju za seksom.

Ako radite neku od ovih stvari, vrlo verovatno da to utiče na vaš libido!

Konzumirate sir u velikim količinama

Sir može smanjiti nivo testosterona koji je ključan faktor tako što sadrži enzim koji pretvara testosteron u estrogen. Trudite se da smanjite konzumaciju ove namirnice ukoliko ne želite da imate problem sa libidom.

Stres

Stres utiče na sve i glavni je krivac i faktor okidač za mnoge bolesti i stanja. Previše radite, trpite pritske i ne znate kako da izađete na kraj sa svim obavezama. Sve to utiče na vaše psihičko zdravlje, pa i na libido.

Dehidracija

Nedostatak vode u organizmu dovodi do glavobolje, nervoze i iritacije, ali i do vaginalne suvoće. Ukoliko ne pijete dovoljno vode to će se sigurno odraziti na vaš organizam.

Nedovoljno sna

Osećate se previše umorno za seks? Nedostatak sna je veliki krivac za to, ukoliko ste preumorni tokom dana, to definitvno utiče na libido.

Konzumacija određenih lekova

Ukoliko pijete antidepresive oni mogu uticati na vaše smirenje, ali isto tako, smanjiće želju za seksom. Neke studije pokazuju da ni antiistaminici ne deluju ništa bolje.

Pušenje

Cigarete loše utiču na krvne sudove, izazivaju aterosklerozu, a samim tim to utiče i na prokrvljenost vagine.

