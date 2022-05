Oprez: Ovo su znakovi koji ukazuju da se veza sigurno raspada!

Veze često mogu biti komplikovane, a niko od nas ne želi da se oseća kao da gubi vreme sa nekim čekajući nešto što neće doći.

Poznato je da dolazi do zasićenja u vezama i mnogi parovi zbog toga prekidaju, ali pitanje je kako prepoznati da se veza stvarno raspada i da više nemate perspektivu.

1. Partner vas ne poštuje

Znak da veza polako propada je ako jedan partner omalovažava drugog i tretira ga s nepoštovanjem, privatno ili javno. Ukoliko vaš partner ne želi da se savetuje sa vama i smanjuje vam pozitivnu energiju, to je znak da nešto ipak nije u redu.

2. Emocionalno vas zlostavlja

Može biti fin u javnosti i ljubazan, ali potpuno drugačiji u vaša četiri zida. Ukoliko se vaš partner trudi da vas udalji od društva i da ne sedite sa njegovim prijateljima, to je loš znak, a može da vodi u osećanje krivice.

3. Osećate da niste kompatibilni

Zapitali ste se da li je to osoba sa kojom biste proveli ostatak života i da li ste spremni da prihvatite sve njegove vrline i mane i došli do odgovora da to ipak nije to. Vaša komunikacija se svodi na minimum jer više nemati nijedno zajedničko mišljenje, a to pokazuje da definitivno više niste ni zaljubljeni.

4. Vodite drugačije živote

Ne treba da budete stalno zajedno i da nemate život mimo života sa partnerom, ali je veliki problem ukoliko vam se putevi skroz raziđu i uveče nemate želju da pričate o proteklom danu i planovima za sutra. Ako on više nije deo vašeg dana, onda je vaša veza došla do kraja.

5. Stalno se raspravljate oko istih stvari

Ako nikako ne možete postići kompromis i regulisati svakodnevne sitne sukobe, još ako su ti sukobi uvek oko iste stvari, onda vi više niste srodne duše. Nikada krupne greške nisu presudile, već uvek sitne i naizgled zanemarljive koje su se taložile i na kraju eksplodirale.