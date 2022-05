3 načina da ublažite menstrualne bolove umesto da KONZUMIRATE LEKOVE

Promenite pristup menstrualnim bolovima i "onim" danima kada su vam horomoni najuzburkaniji i kada vas boli svaki deo tela. Zaboravite analgetike i brufene, koji mogu uzrokovati odlive i dugoročno mogu doneti dodatne tegobe.

Masaža

Lezite na bok, a partner neka vas jednom rukom masira po donjem delu leđa pokretima u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu, a drugu neka lagano položi na vaš stomak.

Druga vrsta masaže je da legnete na leđa, a partner neka vas opkorači i rukama vam sa jedne na drugu stranu ritmički ljulja bokove.

Samomasaža

Dlanove ugrejte trljajući ih jednan o drugi. Palcem pritisnite tačku između nožnog palca i prsta do njega i to na mestu na kojem se povezuju sa kostima rista. Držite pritisnuto barem 10 sekundi, pa do 2 minute, a onda nekoliko puta zaokružite prstom. Isto ponovite u tački koja se nalazi četiri prsta, oko 5 centimetara iznad kosti na unutrašnjoj strani gležnja, tik iza potkolenične kosti.

Aromaterapija

Za vruće obloge i masažu bolnih područja možete upotrebiti eterična ulja kamilice, mažurana, lavande i jasmina. Četiri kapljice eteričnog ulja pomešajte sa 10 mililitara osnovnog ulja, najbolje bademovog ili dečijeg.