Ovo je razlog broj jedan za RAZVOD - posle 4 decenije istraživanja terapeut došao do NEVEROVATNOG otkrića

Posle četiri decenije istraživanja, vodeći svetski terapeut za brak primetio je jasan obrazac među parovima koji nisu ostali zajedno.

Dr Džon Gotman, autor knjige "Sedam principa za postizanje uspeha braka", jedan je od vodećih svetskih istraživača braka. Proveo je četiri decenije proučavajući parove na Institutu Gotman kako bi utvrdio šta zaista uzrokuje razdor između dvoje ljudi i kako to popraviti. Evo gde postaje zanimljivo: posle svih tih istraživanja, dr Gotman je primetio jasan obrazac među parovima koji nisu ostali zajedno, identifikujući ono što kaže da je prediktor broj 1 za razvod. Spremni za to?

To je prezir.

Da, preziru kao okretanja očima, osećanja gađenja, negativnog razmišljanja. Mnogi od nas su to ranije osećali prema partneru, ali čak i ako to osećate upravo sada, to ne znači da ste osuđeni na propast.

Kako se javlja prezir

Normalno je da se osećate ljutito na svog partnera ili da se ne slažete oko stvari, ali kada dozvolite sebi da dostignete nivo prezira ili gađenja prema njemu ili njoj, tada to postaje nezdravo. Svaki par se svađa i svaki par ima problem, ali razliku pravi to kako postupate s njima, bilo sa ljubaznošću ili prezirom, što vas može učiniti ili slomiti kao par.

Partneri koji ne rešavaju dobro razgovore o ovim problemima su u najvećem riziku od razvoda. Zamislite da razgovarate o problemu koji se ponavlja, kao što je teška svekrva ili velika razlika u libidu.

Partneri koji idu ka razvodu imaju sledeće tendencije: postaju ljuti i koriste ono što zovemo "četiri konjanika apokalipse" ili negativnih obrazaca komunikacije, a to su kritika, prezir, zameranje i defanzivnost. Ovo dovodi do nečega što zovemo "difuzno fiziološko uzbuđenje" tela jednog ili oba partnera koja oslobađaju hormone kako se otkucaji srca ubrzavaju, mišići postaju napeti, koža postaje vruća ili znojna.

Dobre vesti o besu

Čak i ako ste vi i vaš partner u poslednje vreme imali žestoke svađe, to ne znači da ste na putu ka katastrofi. Neki parovi na kraju prestanu da pokušavaju da vode dijalog. Smatraju da je rad na ključnim sukobima previše težak ili bolan. Odustaju. Udaljavaju se i žive više kao cimeri nego supružnici. Na kraju, emocionalno odvajanje je zaista krajnji znak. Ako se oboje još uvek svađate, još niste dostigli tačku predaje.

Na šta treba paziti

Prevrtanje očima na nešto što vaš partner kaže je jedan od najčešćih načina na koji ljudi izražavaju prezir. Pored okretanja očima, još jedan znak je podizanje gornje usne da bi se ismejao partner. To je sveukupni stav gađenja prema partneru i/ili osećaj superiornosti.

Ponekad je to suptilno. Na primer, kada razgovaramo o tome kako da održavaju svoj dom, jedan partner može reći drugom: „U mojoj porodici, više smo brinuli o svojoj kući.“ Neizgovoreni završetak te rečenice je, '...nego što je to slučaj sa tvojom porodicom.' Implikacija je: "Moja porodica je superiornija od tvoje."

Kako da isterate prezir iz odnosa

Sada kada znate koliko prezir može biti štetan, evo pet stvari koje možete da uradite u vašoj vezi da biste bolje rešili konflikt:

Budite u potrazi za uobičajenim nedostacima, poput prevrtanja očima, podsmeha ili pasivno-agresivnih komentara.

Proverite svoja očekivanja. Partneri često idealizuju jedni druge, a onda toliko očekuju. Predlaže se da se podsetite da je vaš partner druga osoba sa različitim mišljenjima i drugačijim skupom osnovnih potreba. Nećete se slagati u svemu, i morate naučiti da budete u redu sa tim da biste održali harmoniju. Drugim rečima, većina vaših problema neće nestati niti biti rešena – samo ćete morati da naučite da pravite kompromise.

Okrenite problem na sebe. Kada vas nešto zaista potrese, razmislite: "Zašto me to ponašanje toliko smeta? Mogu li da naučim da živim sa tim?'“ Ako ne, možete potražiti savet da naučite neke mehanizme za suočavanje.Umesto da osećate ljutnju dok vaš partner govori svoje mišljenje, izazovite sebe da dublje slušate partnerovo gledište. Razgovarajte o svojim osećanjima i o tome kako se osećate, a ne da okrivljujete ili kritikujete njihove postupke.