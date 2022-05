NARODNA PREDSKAZANJA O LJUBAVI: Šta znači ako na dan svadbe pada kiša ili mlada sama sebi sačije venčanicu? NE ZNA SE ŠTA JE GORE

Vernici pravoslavne crkve veruju da molitva za udaju i ženidbu pomaže da zasija burma na vašoj desnoj ruci i da reči molitve pomognu da se sklopi brak.

Evo kako glasi molitva za udaju a kako za ženidbu...

Molitva za udaju

Gospode, Bože Večni, Ti si rastavljeno doveo do jedinstva i ustanovio međusobnu neraskidivu vezu muškarca i žene. Od Tebe biva da se žena sjedinjuje sa mužem radi pomoći i produženja ljudskog roda, zato daj i meni, Gospode, da se sretnem i združim sa čovekom koji me razume i kom bih mogla sve reći. Sjedini me sa takvim koji bi me iskreno, supružanski ljubio celog života. Daj Gospode da me pronađe onaj koji razlikuje ljubav od strasti i pohotljivosti. Daruj mi Gospode ženika koji će uvek iskati i tražiti moju dušu i moje srce, a ne samo moje telo.

Ti sam Gospode Spasitelju na sveti način izvrši tajanstveni i čisti brak među nama da budemo složni duhom i telom, da međusobno obogaćujemo svoj bračni život, da jedno drugo ne ostavimo osiromašene i uporopaštene, već da kao supružnici budemo pobožni, jednodušni i zadovoljno srećni. Preslavni Gospode, još Ti se molim da onome koga traži duša moja i meni, daruješ da u naš život unesemo radost i Tvoj mir, da nađemo neprolaznu ljubav kojom nas Ti ljubiš i da uživamo u zdravoj i dobroj deci. Amin!

Molitva za ženidbu

Gospode, Bože Večni, Ti si rastavljeno doveo do jedinstva i ustanovio međusobnu neraskidivu vezu muškarca i žene. Od Tebe biva da se muž sjedinjuje sa ženom radi pomoći i produženja ljudskog roda, zato daj i meni, Gospode, da se sretnem i združim sa ženom koja me razume i kojoj bih mogao sve reći. Sjedini me sa takvom koja bi me iskreno, supružanski ljubila celog života. Daj Gospode da pronađem onu koja razlikuje ljubav od strasti i pohotljivosti. Daruj mi Gospode nevestu koja će uvek iskati i tražiti moju dušu i moje srce, a ne samo moje telo. Ti sam Gospode Spasitelju na sveti način izvrši tajanstveni i čisti brak među nama da budemo složni dušom i telom, da međusobno obogaćujemo svoj bračni život, da jedno drugo ne ostavimo osiromašene i upropaštene, već da kao supružnici budemo pobožni, jednodušni i zadovoljno srećni. Preslavni Gospode, još Ti se molim da onoj koju traži duša moja i meni, daruješ da u naš život unesemo radost i Tvoj mir, da nađemo neprolaznu ljubav kojom nas Ti ljubiš i da uživamo u zdravoj i dobroj deci. Amin!

Narodna verovanja

Narodna predskazanja za ljubav su uvek zanimljiva bez obzira da li u njih verujete ili ne, posebno za one koji još nisu pronašli srodnu dušu.

Kada se dvoje sudare glavama u želji da nešto podignu, zavoleće se

Ako uvek pojedeš sve iz tanjira, imaćeš lepog muža ili ženu.

Kad se za tebe zakači neka grana, znak je da te neko obožava. Granu ne treba da gaziš, već da je rukom skloniš.

Ako ti trn zapne za haljinu, to je znak nečije skore svadbe na kojoj ćeš biti i ti.

Da bi oterala nepoželjne prosce, sa sobom nosi cvet rena.

Prvu ljubičicu koju u proleće pronađeš, pojedi, jer će te cele godine voleti tvoji najbliži.

Ako nađeš jaje sa dva žumanca neko će se uskoro venčati.

Ako u garderobi nađeš beli konac na tebe misli crni momak - devojka i obrnuto.

Ako ti ispadne nož i zabode se, doživećeš neveru od osobe koju voliš.

Nemoj da menjaš verenički prsten da ti se život ne bi poremetio.

Ako na dan venčanja pada kiša, nevesta će puno plakati u tom braku.

Veruje se da je vreme dvoje zaljubljenih provedeno zajedno odbrojano, ako jedno od njih svojoj voljenoj osobi pokloni sat.

Mladoženja ne sme da vidi mladu pre venčanja u venčanici, jer to donosi nesreću u njihov brak.

Mlada ne sme sama sebi da šije venčanicu.