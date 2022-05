Glukomanan - dijetetsko vlakno protiv gojaznosti i holesterola!

Glukomanan je dijetetsko vlakno koje se obično pravi od korena biljke konjac. Kroz istoriju se ova biljka koristila i kao lek u tradicionalnoj medicini, i kao hrana- sastojak rezanaca i grickalica. Konjac je korenasto povrće koje raste u delovima Azije, a poznato je po skrobnoj kukolji, delu stabljike nalik na gomolje koji rastu ispod zemlje. Zrno se koristi kao bogat izvor rastvorljivih dijetetskih vlakana - glukomanana.

Na japanskom se naziva Konnyaku, a konjac hrana je osnovna namirnica u Japanu. Međutim, kada je prvobitno predstavljen pre oko 500- 800 godina, smatran je delikatesom i dostupan samo kraljevskoj porodici u Japanu. U Kini je počeo da se koristi kao lekovita hrana koju su budistički monasi jeli iz terapeutskih razloga.

Tek pre oko 100 godina konjac ili gomolj je postao dostupan svima u Japanu i postao je jedna od najpopularnijih vrsta hrane u zemlji, sa čitavim delovima supermarketa posvećenim upravo prerađevinama ove biljke. Konjac hrana je popularna u mnogim azijskim zemljama, a postaje sve popularnija i u ostatku sveta kroz inovativnu hranu kao što je NuPasta i mnoge druge proizvode na bazi konjaca. U zapadnom svetu se koristi kao dodatak ishrani ili dijetetski dodatak za snižavanje holesterola u plazmi, poboljšanje metabolizma ugljenih hidrata i pomoć pri pražnjenju creva.

Šta je glukomanan?

Glukomanan je polisaharid rastvorljiv u vodi, smatra se dijetalnim vlaknima. To je hemicelulozna komponenta u ćelijskim zidovima određenih biljnih vrsta. Njegove zdravstvene prednosti su opširno proučavane. U hrani se glukomanan u prahu ili kao brašno obično koristi kao sredstvo za zgušnjavanje i kao izvor dijetetskih vlakana. Ljudi glukomanan koriste za zatvor, dijabetes i visok holesterol. Takođe se koristi za visok krvni pritisak, gojaznost i mnoga druga stanja, ali ne postoje naučni dokazi koji bi podržali većinu ovih upotreba.

Glukomanan donosi sledeće zdravstvene benefite

Glukomanan deluje u želucu i crevima tako što apsorbuje vodu i formira glomazna vlakna koja leče zatvor. Takođe može usporiti apsorpciju šećera i holesterola u crevima, pomažući u kontroli nivoa šećera kod ljudi sa dijabetesom i smanjenju nivoa holesterola.

Još jedan način na koji glukomanan može pomoći u ublažavanju opstipacije je kroz njegova probiotička svojstva. Pokazalo se da glukomanan stimuliše rast bifidobakterija i laktobacila kod odraslih osoba sa opstipacijom.



Takođe, glukomanan formira sloj oko hrane, inhibirajući apsorpciju holesterola i žučne kiseline. Pošto izaziva sporije pražnjenje želuca i usporava cirkulaciju glukoze u crevima, zato i ima blagotvorno dejstvo na nivo šećera u krvi.

Kao potencijalno sredstvo za smanjenje telesne težine, glukomanan ima sposobnost da stvori masu koja, zauzvrat, proizvodi osećaj sitosti. Naime, glukomanan formira zaštitni film na zidu creva koji produžava vreme zadržavanja hrane u stomaku, povećava osećaj sitosti i smanjuje glad. Ovi osećaji sitosti mogu dovesti do smanjenog unosa kalorija. Pored toga, on ima jako malo kalorija, što ga čini dodatno efikasnim sredstvom za mršavljenje.

Dnevna doza glukomanana

Glukomanan u prahu i brašno se obično konzumiraju u hrani. Kao lek, glukomanan najčešće koriste odrasli u dozama od 3-4 grama oralno i to u periodu do 3 meseca. Kod dece, glukomanan se daje u dozama od 2-5 grama oralno, najviše do 4 meseca. Generalno se preporučuje da uzimate glukomanan oko 15-30 minuta pre nego što pojedete obrok, i to najviše ukoliko ga koristite da biste kontrolisali svoju telesnu težinu.

Mogući neželjeni efekti glukomanana

Suplementi glukomanana se generalno smatraju bezbednim kada se uzimaju kratkoročno prema uputstvu. Međutim, o sigurnosti dugoročne upotrebe glukomanana ne zna se mnogo. Uobičajeni neželjeni efekti uglavnom uključuju gastrointestinalne probleme kao što su povećani gasovi, dijareja, nadimanje i bol u stomaku.

Glukomanan je veoma upijajuće vlakno, koje može da upije 50 puta svoju težinu u vodi. To može dovesti do začepljenja u jednjaku ili crevima ako ga ne konzumirate sa dovoljno tečnosti. Obavezno pijte najmanje 8 čaša vode kada uzimate glukomanan.

Glukomanan nije samo dodatak koji će vam pomoći da održite svoju težinu, stručnjaci preporučuju da ga uzimate u cilju podržavanja zdravlja creva, nivoa holesterola, zdrave kože kao i olakšanje pri opstipaciji.

Kada želite da uzmete glukomanan, uzmite Arteroprotect Metabolic, koji u svom sastavu osim ovog vlakna, sadrži monakolin K iz crvenog pirinča, kao i vitamine K2, B1 i C. Ovaj prirodni preparat može da vam pomogne da zaštitite svoje srce i krvne sudove, da smanijite nivoe masnoća i šećera u krvi, da vratite elastičnost svojim arterijama, kao i da smanjite svoju telesnu težinu.

