VREME JE DA STAVITE TAČKU NA VEZU: Ovo su jasni znakovi da je vašoj LJUBAVI došao kraj!

Niste gubitnik, ako priznate pre svega sebi, a onda i drugima da jednostavno dalje ne ide. Ni jedna veza nije savršena, jer ih pre svega čine nesavršeni pojedinci, a ponekad je zaista teško zaključiti kada je pređena granica, sa koje nema povratka. U životu stvari nisu uvek kristalno jasne, kao na filmovima, i nije uvek jednostavno okrenuti se i otići.

Ako čekate taj neki veliki događaj koji će vam dati razlog da raskinete, a on nikako da se pojavi, a u svom stomaku osećate već duže vreme da stvari nisu kao što su bile, trebalo bi da obratite pažnju na crvene zastavice koje deluju zanemarljivo, međutim zaista nisu. Prema mišljenju stručnjaka, na osnovu njih možete zaključiti da je vezi došao kraj.

Osećate napetost

Čak i u najjačim vezama s vremena na vreme oseti se izvesna napetost. To je sasvim normalno, ali ako osećate da su stvari među vama napete već neko duže vreme, i da kao po jajima, hodate u blizini vašeg partnera, kako biste izbegli svađu, to nije dobar znak. Razmislite: da li je to veza u kakvoj sebe vidite u budućnosti? Osećaj napetosti je znak da je vaša veza emocionalno nesigurna, i da se plašite reakcije svog partnera.

Loše stvari u vašoj vezi nadmašuju one dobre

Iako svaka veza ima svoje padove, zdrava veza ima uvek više svojih uspona i kvalitetnih strana. LJubavna veza u kojoj se nalazite bi uvek trebalo da vam donosi više radosti nego tuge, više sigurnosti nego straha, i više utehe nego boli. Loše stvari će se neminovno događati, ali ako u svojoj vezi ne možete da pronađete dovoljno pozitivnih strana da nađačanu one loše, poput poverenja koje vam on uliva, bezuslovne ljubavi koju vam pruža, ohrabrenja s njegove strane, i uopšteno borbe za vas dvoje, iz takve veze bi trebalo da odete.

Vi radite sve u vezi

Svako od nas donosi jedinstven skup kvaliteta i veština u romantičnu vezu. Međutim, ni jedna veza ne bi smela da bude jednosmerna ulica. Ako ste dakle vi ta osoba koja vašoj vezi uvek doprinosi više od vašeg partnera, i koja se zapravo jedina i trudi da stvari funkcionišu, to je veoma loš znak. Ako vi njega zovete, predlažete da se vidite i pravite planove za vikend, to ukazuje na činjenicu da ste zapravo sami u vezi.

Osećate obavezu da ostanete u vezi

Još jedan jasan znak veze koja je završena je taj što ostajete u njoj samo iz razloga jer vam njeno okončanje deluje teže. Veze zahtevaju naporan rad i možda ćete osećati krivicu ili poraz što ste digli ruke nakon svog tog truda koji ste uložili, što je razumljivo, ali je ponekad i neophodno. Ako se već odavno ne osećate srećno kraj date osobe, već kao u obavezi da budete sa njom, to je vrlo loš znak.

Osećate se sputano i kao da vas niko ne podržava

Duga veza podrazumeva partnerstvo dvoje ljudi koji se kreću u istom pravcu. Međutim, to ne znači da svako od vas ne bi trebalo da ima svoje lične ciljeve i želje. Ako osećate kao da ste morali da stavite ceo svoj život na čekanje zbog želja i potreba svog partnera, bez svake sumnje ćete početi to da mu zamerate i to će dovesti do loših odnosa u vezi.