Odlučila da hoda 30 dana po pola sata i zapanjila se zbog promena

Ova odluka joj je donela velike promene u životu...

Menadžerka za društvene mreže Džes Bentlmen odlučila je da mesec dana svakoga dana hoda po pola sata. Kako je rekla, to joj je "donelo više koristi nego što je mogla da pretpostavi".

Besplatno je, možete da šetate kad god i gde god, sami ili u društvu.

Kako je vreme odmicalo, Džes je zaključila:

"Za mesec dana primetila sam razliku na telu, ali i u umu. Prve dve nedelje sam hodala napolju i šetnje su me oslobodile pritiska od napornog vežbanja u teretani. Izvukla sam se iz kuće i počela bistrije da mislim. Pokrenula sam telo i krv mi je proradila. Druge dve nedelje hodala sam na traci u teretani, i to pod nagibom od 12 odsto. Taj nagib i veća brzina na traci su mi pojačali efekat. To hodanje 30 minuta na traci za trčanje pod nagibom je mnogo teže nego što mislite i zaista budi telo – izaziva znojenje i pomaže u toniranju mišića i jačanju jezgra. Naravno, ove šetnje su bile teže od mojih sporijih šetnji na otvorenom, ali su i dalje bile ostvarive i nisu mi nametale pritisak kao intenzivni treninzi koje inače radim u teretani", rekla je.

Pored toga što jačaju telo i duh, šetnje su višestruko korisne za organizam

Studija sprovedena na Univerzitetu u Kanzasu pokazala je da lagane aerobne vežbe poput hodanja sprečavaju ranu pojavu demencije i smanjuju rizik od Alchajmerove bolesti, od koje boluje 35 miliona ljudi širom sveta. Lekari predviđaju da će se taj broj udvostručiti u narednih 20 godina.

Takođe, Prema Američkom udruženju za zdravlje srca, hodanje je jednako efikasno kad je reč o prevenciji bolesti srca. Smanjuje pritisak i nivo holesterola u krvi i poboljšava cirkulaciju. Hodanje je aerobna aktivnost, što znači da povećava nivo kiseonika u krvi i pomaže da se eliminišu toksini. Zbog dubljeg disanja neki simptomi povezani s bolestima pluća mogu se ublažiti.