Zapušen nos

Svima nam je poznat onaj osećaj opšte slabosti i nelagodnosti kada smo prehlađeni. I ne znamo koji simptom nas više nervira- kijanje, kašalj, iscrpljenost, dehidratacija, povišena temperature, bolovi u mišićima. A još kada bi noću kvalitetno odspavali, a nos- zapušen. To su trenuci kada zaista poželimo da imamo čarobni štapić koji bi uklonio to odmah, kako bi opet mogli nesmetano da dišemo i funkcionišemo.

Zapušen nos ili nazalna kongestija može biti frustrirajuća pojava, i može uticati na vaš svakodnevni život. Šta je pravi uzrok ovog začepljenja?

Mnogi osobe misle da je zapušen nos rezultat nagomilavanja previše sluzi u nosnim prolazima. Međutim, zapušen nos je obično posledica oticanja krvnih sudova u nosu i nakupljanja viška tečnosti u nosnom tkivu. Ovo stanje može biti uzrokovano prehladom, gripom, alergijom, ali i stresom.

Tokom zadnjih godina lekari konstatuju da su sve brojnije osobe koje imaju hronično zapušenje nosa. Ovo stanje zvano opstruktivni rinitis karakteriše se permanentnim otokom nazalne sluznice. Tegobe se pojačavaju pri promeni spoljne temperature, ali i usled čestih atmosferskih promena i zagađenja vazduhu u poslednje vreme. Simptomi u vidu nemogućnosti disanja na nos, curenja sekreta niz zadnji zid ždrela, neprijatan zadah, suva usta, bolno grlo, poremećaj čula mirisa, ponavljajuće angine ili upale sinusa su glavna odlika ovog oboljenja.

Bez obzira na razlog zapušenog nosa, postoje uspešni načini da ublažite i otklonite zapušenje. Ovo su nekoliko stvari koje možete da uradite da biste se osećali i disali bolje, u najskorijem roku.

Šta je dobro za začepljen nos i kako otpušiti nos?

Ovlaživač vazduha

Ovlaživač vazduha može biti brz i lak način pomoći da smanji bol u sinusima i ublaži zapušenost, tj. nazalna kongestija.

Ovaj aparat pretvara vodu u vlagu, koja polako ispunjava vazduh, povećavajući vlažnost u prostoriji.

Udisanje ovog vlažnog vazduha može umiriti iritirana tkiva i otečene krvne sudove u nosu i sinusima. Postoje tvrdnje da zagrejan, vlažan vazduh može pomoći bržoj eliminaciji sluzi iz nosa.

Tuširanje

Da li ste ikada imali zapušen nos, i otkrili da možete mnogo bolje da dišete nakon toplog tuša? Postoji dobar razlog za to.

Para iz tuša može pomoći da se razblaži sluz u nosnim kanalima i smanji upala. Tuširanje vrlo toplom vodom može pomoći da se vaše disanje vrati u normalu, barem na kratko.

Isti efekat možete postići i udisanjem pare inhaliranjem.

Protiv prehlade i začepljenog nosa- Inhalacija

Glavna prednost udisanja vlažne, tople pare u procesu inhalacije je to što može pomoći u ublažavanju osećaja iritacije i natečenih krvnih sudova u nosnim prolazima. Vlaga takođe može pomoći da se razblaži sluz u sinusima, što im omogućava da se lakše isprazne. Ovaj proces može omogućiti da se vaše disanje vrati u normalu, barem na kratak vremenski period.

Kako da se pravilno inhalirate?

• Zagrejte vodu do ključanja.

• Pažljivo sipajte toplu vodu u posudu.

• Prevucite peškir preko potiljka.

• Zatvorite oči i polako spuštajte glavu prema vrućoj vodi.

• Udišite polako i duboko kroz nos najmanje dva do pet minuta.

Ovde možete dodati i par kapi eteričnih ulja mente, eukaliptusa i slično, koja pomažu bržem čišćenju nosa i sinusnih kanala.

Kako otpušiti nos- Ostanite hidrirani

Veoma je važno je da pijete puno tečnosti ako ste prehlađeni i zapušenog nosa.

Održavanje optimalnog nivoa hidratacije može pomoći u razređivanju sluzi u vašim nazalnim prolazima, izbacivanju suvišne tečnosti iz nosa i smanjenju pritiska u sinusima. Manji pritisak znači manje upale i iritacije.

Ako zapušenost nosa prati i bol u grlu, tople tečnosti poput čaja mogu takođe pomoći u ublažavanju nelagodnosti.

Koristite tople obloge

Topli oblog može pomoći u ublažavanju nekih simptoma nazalne kongestije otvaranjem nazalnih prolaza spolja.

Da biste napravili topli oblog, prvo potopite peškir u toplu vodu. Zatim iscedite vodu iz peškira, preklopite ga i stavite preko nosa i čela.

Toplina može pružiti udobnost od bilo kakvog bola i pomoći u ublažavanju upale u nozdrvama. Ponavljajte ovo onoliko često koliko je potrebno.

Kako otpušiti nos- Koristite fiziološki sprej za nos!

Korišćenje fiziološkog spreja za nos može obezbediti dodatnu potrebnu vlažnost u vašim nozdrvama.

Postoje dokazi da ispiranje fiziološkim rastvorom (slanom vodom), ponekad poznato kao ispiranje nosa, može poboljšati zapušenost nosa i povezane simptome.

Takođe, eterična ulja mogu pomoći u poboljšanju zapušenja sinusa i olakšavanju izbacivanja sluzi iz nosa.

Studija [1] koja je istraživala efekte primarne komponente eukaliptusa, zvane „cineol“, otkrila je da on pomaže u otklanjanju zapušenja nosa i sinusnih kanala.

Eterično ulje nane takođe može učiniti da osećate olakšanje disanja

Prirodan fiziološki sprej koji u svom sastavu sadrži etarsko ulje nane i etarsko ulje eukaliptusa, kao i prirodni propolis i N-acetilcistein (NAC) je PropoMucil® PHYSIO.

PropoMucil® PHYSIO se preporučuje kod stanja zapušenog nosa, kod slučajeva suve i upaljene sluznice nosa, za opšte ublažavanje simptoma sinuzitisa, alergijskog rinitisa i prehlade. Takođe se preporučuje kao svakodnevna toaleta za zdravlje nosa, kao i zaštita od raznih alergena, čestica prašine i polena.

Reference:

[1] “Therapy for Acute Nonpurulent Rhinosinusitis With Cineole: Results of a Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial”; Wolfgang Kehrl MD,Uwe Sonnemann MD,Uwe Dethlefsen PhD; First published: 03 January 2009 https://doi.org/10.1097/00005537-200404000-00027Citations: 77; Supported by Cassela-med, Cologne, Germany; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1097/00005537-200404000-00027

Autor: M.M.