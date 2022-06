Hrom - moćan mineral iz senke koji deluje na naš metabolizam!

Kada su u pitanju vitamini i minerali, najčešće smo usresređeni na one najdostupnije i najpotrebnije za svakodnevnu upotrebu. Ipak, kao i u vezi drugih stvari u životu, postoje skriveni “dragulji” koji obavljaju vrlo važne funkcije za naš organizam, ali nisu toliko eksponirani. Jedan od takvih minerala, za koje verovatno ređe čujemo, jeste hrom.

Hrom (lat. Chromium), po hemijskoj konfiguraciji metal, predstavlja mineral koji se nalazi u određenim namirnicama, kao i u životnoj sredini. Najpoznatija su dva hemijska oblika hroma: trovalentni (hrom 3+) i heksavalentni (hrom 6+). Trovalentni oblik hroma je onaj koji se nalazi u hrani. Heksavalentni hrom je toksičan, i nalazi se u područjima industrijskog zagađenja.

Za šta se koristi hrom?

Hrom kao mineral je važan jer može pomoći našem telu da razgradi i apsorbuje ugljene hidrate, masti i proteine. Hrom može pomoći u važnim funkcijama u organizmu, kao što su: kontrola šećera u krvi- kod dijabetesa, prevazilaženja metaboličkog sindroma, regulisanju metabolizma masti i ugljenih hidrata, kod gojaznosti, sindroma policističnih jajnika, u kontroli telesne težine i povećanju mišićne mase.

Namirnice bogate hromom:

Hrom se nalazi u mnogim namirnicama, kao što su:

• Jabuke i banane

• Govedina

• Pivski kvasac

• Brokoli, boranija i krompir

• Kafa

• Riba

• Živinsko meso

• Žumance

• Integralne žitarice

Hrom je prisutan u hrani u veoma malim količinama. Nasuprot tome, morska voda i zemljina kora sadrže obilje hroma. U suplementima, hrom je dostupan u više oblika, uključujući: hrom hlorid, hrom citrat, hrom nikotinat, hrom pikolinat i u obliku kvasca sa visokim sadržajem hroma.

Iako stručnjaci svakodnevno polemišu kolika je neophodnost ovog minerala za naš organizam, on pomaže u obavljanju nekoliko važnih funkcija u našem telu [1].

Hrom je, recimo, deo molekula zvanog hromodulin, koji pomaže hormonu insulinu da obavlja svoje funkcije u našem organizmu [2]. Insulin, molekul koji oslobađa pankreas, vrlo je važan u procesu prerade ugljenih hidrata, masti i proteina u našem telu [3].

Glukoza u krvi- hrom pomaže u regulisanju nivoa šećera

Kod zdravih ljudi, hormon insulin ima važnu ulogu u signaliziranju telu da unese šećer iz krvi u ćelije tela. Međutim, kod ljudi sa dijabetesom, postoje problemi sa normalnim odgovorom tela na insulin.

Nekoliko studija je pokazalo da korišćenje suplemenata hroma može poboljšati regulaciju nivoa šećera u krvi za osobe koje pate od dijabetesa [4] .

Jedna studija je otkrila da je suplementacija hromom od 200 μg na dan, tokom 16 nedelja, bilo u stanju da snizi šećer u krvi i insulin, uz poboljšanje odgovora tela na insulin [5].;

Apetit- hrom može smanjiti glad i žudnju za hranom

Većina ljudi koji su pokušali da smršaju, upoznati su sa osećajem gladi i snažne žudnje za hranom. Kao rezultat toga, mnogi su zainteresovani za hranu ili suplemente koji bi mogli da pomognu u borbi protiv ovih poriva.

Nekoliko studija je ispitivalo da li suplementi hroma mogu delovati u ovom svojstvu.

U osmonedeljnoj studiji, 1.000 μg dnevno suplementa hroma smanjilo je unos hrane, glad i žudnju kod zdravih žena sa prekomernom težinom [6].

Istraživači su izvestili da efekat hroma na mozak proizvodi ove efekte.

Višak kilograma- da li hrom pomaže da izgubite težinu?

Zbog uloge koju hrom ima u metabolizmu masti, ugljenih hidrata i proteina, nekoliko studija je ispitivalo tvrdnju da li hrom pomaže u gubljenju suvišnih kilograma.

Jedna velika analiza je posmatrala 9 različitih studija uključujući 622 osobe sa prekomernom težinom ili gojaznošću, kako bi se dobila potpuna slika o tome da li je ovaj mineral koristan za gubitak težine.

U ovim studijama korišćene su doze suplemenata hroma do 1.000 μg dnevno.

Sve u svemu, skup ovih istraživanja je otkrio da suplementi hroma dovode do gubitka težine, nakon 12 do 16 nedelja korišćenja kod gojaznih osoba [7].

Dalje, neka istraživanja su potvrdila da hrom može pomoći u samom regulisanju metaboličkog sindroma, sindroma policističnih jajnika, kao i vrtoglavice, ali su potrebna dodatna istraživanja kako bi se sa sigurnošću dokazale navedene tvrdnje.

Hrom u ishrani

Kako smo naveli, hrom se nalazi u hrani određenim namirnicama, mesu, žitaricama, nekom voću i povrću- brokoli, pomoradže, jabuke, ali u manjim količinama. Pri tome, važno je napomenuti da poljoprivredni i proizvodni procesi utiču na količinu hroma u hrani. Zbog toga, stvarni sadržaj hroma u određenoj hrani može varirati, i stoga se kao siguran dnevni unos hroma preporučuju suplementi.

Bivits® Activa Hrom

Ukoliko i vi spadate u grupu osoba koje imaju problema sa dijabetesom, metaboličkim sindromom, prekomernom težinom, napadom gladi i žudnjom za slatkišima, preporuka za vas je Bivits® Activa Hrom!

Bivits® Hrom je posebna formulacija koja obezbedjuje 200 µg hroma u jednoj tableti. BiVits sadrži hromom obogaćeni kvasac, oblik koji obezbedjuje bolju apsorpciju i raspoloživost hroma u organizmu.

BiVits® Hrom doprinosi:

• Održavanju normalnog nivoa glukoze u krvi

• Normalnom metabolizmu masti, ugljenih hidrata i proteina

• Regulaciji apetita

• Pravilnom energetskom metabolizmu

