SRBIJA ILI INOSTRANSTVO? Evo gde je najjeftinije, a gde najskuplje letovanje

Da li je isplativije letovati u Srbiji ili u nekoj stranoj destinaciji zavisi od mnogo toga, pre svega od vrste usluge koju turista želi i troškova prevoza, međutim, zanimljivo je što odlazak u inostranstvo ne znači zasigurno povećanje cene aranžmana.

Svi koji su na vreme, još početkom godine rezervisali letovanje u inostranstvu, i iskoristili popuste i mogućnost plaćanja na rate, uštedeli su i dobili mogućnost povoljnijeg odmora od onih koji planiraju sopstvenim prevozom da posete domaće destinacije ili Grčku.

Definitivno je najsplativije letovati na nekoj od obližnjih destinacija i izabrati privatan smeštaj, dok za inostranstvo važi da za sve kategorije turista postoje pogodnosti koje ako se iskoriste na vreme donose značajne uštede.

Zlatibor

Zbog prirodnih lepota, bazena, kupališta, parkova i restorana, Zlatibor je u vrhu popularnih domaćih turističkih mesta. Za putovanje automobilom do ove planine iz Beograda treba oko dva i po sata, od Novog Sada četiri, isto iz Niša.

U jednom od hotela sa tri zvezdice, noćenje sa doručkom je od 3.950 dinara po osobi, već sa četiri zvezdice cene su za istu uslugu od 4.500 dinara, polupansion se može naći od 4.300 dinara.

Na pijaci se može kupiti čuvena pršuta po ceni od oko 2.000 din/kg, domaći kajmak 1.000 din/kg, u jednom od restorana cena moka kafe je 340 dinara, kolači su 300-500 dinara, čajevi oko 265 dinara, ceđeni sokovi 295 dinara. Cena predjela ispod sača, koji gosti često nazivaju ručkom zbog obilnosti, je oko 1.000 dinara po osobi.

Opremljeni apartmani se izdaju već od 12 evra, studija su oko 15 evra za dve osobe, 30 evra za četiri osobe na dan.

Vrnjačka banja

Banja sa najdužom tradicijom turizma u Srbiji, Vrnjačka banja, je 200 kilometara južno od Beograda, 124 od Niša, 289 od Novog Sada, a od Kraljeva svega 25 kilometara. U ponudi ove banje su otvoreni i zatvoreni bazeni, spa programi, manifestacije i prelepa priroda.

U najpoznatijim hotelima se pun pansion plaća i do 100 evra, dok je smeštaj u kvalitetnim apartmanima oko 20 evra. Međutim, ponuda hotelskog smeštaja je bogata i polupansion u jednom od hotela može da se nađe već od oko 4.000 dinara, u drugim objektima sa četiri zvezdice je noćenje sa doručkom od 3.200 i više dinara.

U jednom od restorana pileći ražnjići sa prilogom su 850 dinara, pileći file sa tikvicama 750 dinara, pečurke sa spanaćem 450, a kolač kokos rolat isto 450 dinara.

Srebrno jezero

Najznačajnija turistička destinacija u istočnoj Srbiji je Srebrno jezero. Poznato je da je od aprila do kraja septembra to mesto omiljena letnja porodična atrakcija zbog uređene plaže, akva parka i drugih sadržaja. Od Beograda je udaljena 115 kilometara, od Novog Sada 200, Niša 224, a Veliko Gradište je na svega dva kilometara. Do Srebrnog jezera se osim automobilom može doći i autobusom i vozom, do Požaravca.

Apartmani su 10 evra po osobi. U luksuznom hotelu noćenje sa doručkom u junu je 2.950 dinara, u julu i avgustu 3.250, polupasion 3.950 dinara, a deca do 12 godina imaju popust 40 odsto. U istom objektu nalazi i restoran sa bogatom ponudom kuvanih jela po ceni koje su uobičajene za meni tog tipa.

Grčka, Hanioti

Hanioti je jedno u nizu omiljenih letovališta turista iz Srbije. Udaljenost od Beograda je oko 730, a od Novog Sada 835 kilometara. Za sve koji su putovanje i odmor u ovo i druga mesta u Grčkoj rezervisali još početkom godine, pre i tokom Sajma turizma, i odlučili se da putuju autobusom i budu smešteni u nekom od apartmana, ukupan trošak je od oko 150 i više evra za deset dana bez hrane. Namirnice mnogi nose iz Srbije i sami pripremaju obroke, a cene u Grčkoj su nešto više nego prethodnih godina, ali i dalje su povoljne. Kugla sladoleda je oko evro, hleb je 1.20, krompir 0.80, paradajz 1.25, sir oko šest evra. Jaja u pakovanju od 12 komada su od dva do četiri evra, testenine su 1-2 evra, giros sendvič je 2.50-4.50 evra, a porcija 7-10 evra. Pivo od 3-6, sokovi 3-5.50, kafa 1.80-4 evra.

Znatno skuplje je letovanje u hotelima, a trošku za smeštaj treba dodati i troškove sopstvenog prevoza. Za hotelski smeštaj, luksuzne porodične bungalove, u julu cena je 220 evra, dok cena po osobi na bazi polupasiona na dan u hotelu sa pet zvezdica iznosi od 55 do oko 88 evra.

Crna Gora, Čanj

Uz Budvu, Dobre vode, Rafailoviće, Prčanj i Čanj je jedno od omiljenijih letovališta naših turista u Crnoj Gori. Od Beograda je udaljen oko 515 kilometara. U jednom od luksuznijih studio apartmana cene su od 23 evra na dan za polupasion u junu, a 29 i 31 evra u julu i avgustu. Doplata za pun pansion je šest evra po osobi.

Za decu do tri godine je besplatno, do 10 godina na zajedničkom ležaju plaćaju 50 odsto od cene, a do 12 godina 70 odsto.

Sa organizovanim prevozom, smeštaj u luksuznom privatnom apartmanu u julu za devet noći u dvokrevetnoj sobi je oko 360 evra, dok u hotelu sa četiri zvezdice je od 370 do oko 400 evra. U opremljenim stanovima i kućama smeštaj može da se nađe već od sedam evra na dan po osobi.

Turističke agencije nude za sedam dana sa punim pasionom letovanje u Crnoj Gori već od 147 evra za jun i 189 do septembra.

Turska, Bodrum

Za letovanje u Bodrumu u junu, avionom sa transferima i taksama, u hotelu, cena je od 480 do 840 evra po osobi, u zavisnosti od kategorizacije hotela, paketa usluga, ali i termina tokom meseca. Mnogi hotelijeri nude besplatan smeštaj za decu do 12 godina, dok su u pojedinim hotelima sa doplatama za usluge za samo jednog gosta i veće od 1.000 evra.

Oni koji su iskoristili popuste za ovu destinaciju verovatno su najbolje prošli, jer je pre oko dva meseca ponuda bila više nego povoljna i sasvim sigurno jeftinija od usluge i boravka bilo gde u Srbiji, jer za letovanje u Turskoj treba dodati i trošak prevoza avionom koji je poskupeo ove godine, kao i autobuski prevoz zbog veće cene benzina.

Put do Grčke

Za povratni prevoz do Grčke organizovano autobusima cene su od 50 do 70 evre, u zavisnosti od mesta polaska. Mini busevi iz Beograda voze sa adrese za 55 evra, a prema gruboj računici, za dolazak i odlazak do, na primer Halkidikija, uz malo lutanje po obližnjim plažama, za benzin i putarine u oba pravca, potrebno je oko 250 evra, i još nekih dvadesetak evra više za one koji nemaju zeleni karton, a planiraju da putuju preko Severne Makedonije, što je nekih 40 evra više nego lane, mada čak i skoro 60 ako se setimo da je prošle godine u udarnoj turističkoj sezoni putarina kroz Severnu Makedoniju za građane Srbije bila - besplatna.