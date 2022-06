Spas od komaraca: Samo isecite ovo voće na pola i ostavite u sobi, više ih nećete videti

U pitanju je mnogima omiljeni limun.

Ovaj citrus je delotvoran u borbi protiv komaraca, ali i drugih dosadnih insekata.

Isecite limun, u njega zabijajte karanfiliće i stavite pored kreveta. Miris limuna osim komaraca izbegavaju i mravi, i muve.

Suffering flies?!



Stick some cloves on lemon - it keeps flies and mosquitoes away. Plus no harmful chemicals in your home or kitchen. You're welcome 😊#Karachi pic.twitter.com/XfEV2LFcfo