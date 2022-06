Zaboravite na godine, veličinu i merenje vremena: Ako imate ovih 10 osobina, onda ste VRHUNSKI LJUBAVNIK!

Sve je u glavi, i nekoliko karakteristika razdvaja loše i dobre ljubavnike.

Iako su ljudi često previše opsednuti izgledom, svojim, ali i tuđim, za uživanju u vođenju ljubavi, potrebno je mnogo više od toga.

Takođe, prevelika pažnja koja se pridaje raznim dimenzijama, od “obdarenosti” muškaraca do veličine ženskih grudi, može da bude kontraproduktivna.

Iako se mnogi sa tim možda neće složiti, ono najvažnije se krije u našoj glavi i to je ono što određuje da li ste dobar ljubavnik/dobra ljubavnica.

Stručnjaci ističu 10 osobina odličnog ljubavnika:

Želite da učite.

Zaigrani ste i strastveni.

Uz vas se vaš partner/ka oseća seksi.

Samouvereni ste i ne bojite se da budete ranjivi.

Spremni ste za avanturu i eksperimentisanje.

Govorite o svojim potrebama i slušate drugu stranu.

Imate vremena i ne žurite u vođenju ljubavi.

Uživate u pružanju zadovoljstva isto kao i u primanju.

Pružate podršku i ne osuđujete.

Potpuno ste prisutni u tim trenucima.

Tehnika, dobra higijena, karakter i hemija između dvoje ljudi su bitni faktori, ali seksualna intimnost zbog koje odnos postaje fantastičan je mnogo više od toga. Ona raste i množi se dobrim, zajedničkim iskustvom, razgovorom i radom na sebi.

Ono što nam umanjuje seksualnu veštinu su nedostatak vremena, fokusiranost samo na sebe, predrasude, manjak tehnike, kao i mozak koji ne želi da se “isključi”, pa ne možete da se potpuno uživite u vođenje ljubavi.

Osim toga, mnogi od nas ne misle da su seksi, a za to su posebno krivi moderni i nametnuti ideali lepote. Uz to, pojedinci su vaspitani tako da intimne odnose smatraju prljavim i sramotnim, a to je ogromna mentalna kočnica koja umanjuje seksualn uživanje, ali i “performanse” u krevetu.

Autor: