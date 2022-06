OTOCI, SLAB STISAK RUKE, PLAVI PRSTI: Evo šta vaši dlanovi otkrivaju o vašem zdravlju

Kada to kažemo ne mislimo na proricanje sudbine, već na traganje za simptomima stvarnih bolesti, koji se mogu primetiti jednostavnim stiskanjem ruke i pogledom na dlan. Nastavite sa čitanjem ako želite da saznate šta vam stanje vaših dlanova otkriva o vašem zdravlju…

Slab stisak ruke

U poslovnom svetu, slab stisak ruke je znak da neko možda neće ispoštovati dogovoreno. U zdravstvenom smislu, slab stisak je simptom smanjene snage vaših ruku, što ukazuje na moguće postojanje bolesti mišića ili srca. Ako primetite da niste u stanju da stisnete šaku jednako jako kao ranije, obavezno se obratite lekaru.

Crvene fleke

Psorijaza je nezgodna kožna bolest, koja se često prvo javlja na dlanovima. Prepoznaćete je po crvenim flekama na koži, a ponekad i na noktima. Ova bolest je povezana sa artritisom i kardiovaskularnim oboljenjima, zbog čega ne bi trebalo da odugovlačite ako primetite njene simptome, i odmah zakažete pregled kod dermatologa.

Plavkasti prsti

Da li vam poplave prsti kada ste prehlađeni ili kada ste pod stresom? Rejnoova bolest je fenomen gde nagla promena temperature ili stres izazivaju stanje u kome privremeno prestaje protok krvi do prstiju. Kao rezultat toga, dolazi do trnjenja i promene boje kože prstiju, a ponekad i do bolova.

Drhtave ruke

Drhtavicu mogu izazvati sasvim uobičajeni razlozi, kao što su nesanica, preveliko konzumiranje kafe ili alkohola i loša reakcija na određene lekove. Drhtavica, međutim, može biti simptom i ozbiljnijih oboljenja, kao što je, na primer, Parkinsonova bolest.

Bolni otok na dlanu

Bol dlana u kombinaciji sa otokom može biti znak mnogih zdravstvenih problema, a pre svega reumatoidnog artritisa, lupusa, vaskulitisa, skleroderme i inflamatorne bolesti creva.

Autor: Z.L.