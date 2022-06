Perikone DIJETA donosi fantastične rezultate već za 3 DANA, a KOŽA će se PREPORODITI

Potrebno je da se promene neke navike kako bi telo započelo proces mršavljenja. Prvenstveno da se u svakodnevnu ishranu uključe zdrave namirnice, ali i da svakodnevna fizička aktivnost postane sastavni deo vaše rutine.

Dijeta čuvenog dr Perikonea zaludela je žene širom sveta, a razlog za to je to što je vrlo efikasna u uklanjanju masnoća iz tela. Međutim, to nije jedini razlog. Ona će vam pomoći da zategnete kožu, očistite telo do toksina i živite zdravije nego do sada.

Perikone dijetu drži i čuvena kraljica Letisija.

Ovaj plan ishrane traje 28 dana, a oni koji su je isprobali kažu da su već nakon trećeg dana primetili razlike u koži, naročito na licu.

Ljudima koji se odluče na ovu dijetu savetuje se da u ishranu ubace i multivitaminske dodatke, a posebno one iz grupe vitamina B.

Perikoneov program uključuje tri koraka – posebnu dijetu, dodatke ishrani i primenu na koži. Namirnica koja se najučestalije koristi je riba, tačnije losos, ali i druga hrana bogata antioksidansima.

Konzumiranje lososa dva puta dnevno omogućava da blagodeti astaksantina i esencijalnih masnih kiselina u lososu počnu da deluju. Ipak, ako niste fan ove ribe, možete da ga zamenite živinom ili tofuom (ali imajte na umu da su esencijalne masne kiseline i antioksidansi u lososu ono što pomaže da koža izgleda gipko, blistavo i sjajno).

Doručak

Za najvažniji obrok u danu trebalo bi da jedete omlet od tri jaja uz dimljeni losos, a druga opcija je ovsena kaša od 3 kašike pahuljica (nikako instant kaša) uz šaku svežih borovnica i malo badema. Ne smete konzumirati hleb, kafu i sokove, a dozvoljeni su zeleni čaj i voda.

Ručak

Za ručak se jede pečena ćuretina, zelena salata, paradajz, uz malo kuvanog pasulja. Možete se zasladiti sa još nekoliko borovnica ili par komadića dinje.

Večera

Oko 100-150 g pečenog lososa, zelena salata i bareno povrće poput brokolija, spanaća i špargle. Izbegavajte krompir, šargarepu i cveklu.

Obrok pre spavanja

Jedno tvrdo kuvano jaje, mala salata od svežeg celera, 3 crvene sveže paprike i 3 masline.

Važno je da iz ishrane izbacite kofein, hleb i slatkiše, pijte dosta vode i zelenog čaja.



Autor: Z.L.