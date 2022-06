Izbacite iz ishrane samo ove 2 namirnice, i salo sa stomaka će nestati kao rukom

Vrlo je jednostavno, ako želite da se oslobodite suvišnih kilograma sve što treba da uradite jeste da smanjite unos ugljenih hidrata i šećera.

Ovu dijetu je osmislio američki nutricionista i fitnes instruktor Horhe Kruz koji smatra da glavni uzrok gojaznosti ne leži u količini unetih kalorija, već u količini „pogrešnih“ kalorija koje svakodnevno unosimo.

Problem nastaje kada unosimo hranu koja se pretvara u šećere, a to su ugljeni hidrati. Dakle, sve se svodi na lučenje insulina i njegovu ulogu u procesu mršavljenja. Što više šećera unosimo u organizam, to se povećava lučenje insulina, hormona koji sprečava pretvaranje masnih naslaga u energiju. A samim tim se i kilogrami nagomilavaju, prenosi Mondo.

Ukoliko iz ishrane izbacite ugljene hidrate i šećer, moguće je da izgubite i do 8 kilograma za 2 nedelje, tvrdi on. On predlaže da se uvede izbalansiran ishrana, a to znači da u toku jednog dana imamo 3 glavna obroka i 2 užine. Na ovaj način će se metabolizam ubrzati.

U ovoj dijeti praktično nema strogih ograničenja porcija i nema osećaja gladi. To pravilo važi za sve namirnice, osim za one koje imaju „pogrešne“ kalorije, odnosno obiluju ugljenim hidratima i šećerima. Dozvoljen unos ovih „pogrešnih“ namirnica je do 100 gr dnevno.

Izbacite namirnice koje obiluju zasićenim mastima, a počnite više da jedete hranu bogatu vlaknima i proteinima.

Ideja za jelovnik

Doručak: pogačica od integralnog brašna sa puterom, šolja kafe sa mlekom (po želji zaslađena veštačkim zaslađivačima)

Jutarnja užina: kriška sira po izboru (može i punomasni)

Ručak: salata sa škampima (2 šolje iseckane zelene salate, 2 kašike dresinga za Cezar salatu, 5 grilovanih škampa, 1 kašika nastruganog parmezana)

Popodnevna užina: režanj ćurećih prsa, list topljivog kačkavalja

Večera: šnicla s povrćem (grilovana šnicla od posnog goveđeg mesa, isečena na trake, 2 šolje barenog spanaća, salata od čeri paradajza i zelene salate začinjena maslinovim uljem i vinskim sirćetom), 1-2 čaše crnog vina.

Autor: