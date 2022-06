Posoljenu lubenicu uz feta sir morate da probate bar jednom u životu

„Priznajem, bila sam skeptična kada sam prvi put imala posoljeno parče lubenice u rukama. U to vreme moj prijatelj je insistirao da to moram da probam, tvrdeći da je tako još slađa. Probala sam i bio je u pravu, zaista je bolja posoljena“, ispričala je Nikol Veston, poslastičarka iz Los Anđelesa nakon što je odlučila da sruši sve predrasude u svojoj glavi.

So čini lubenicu slađom, jer kreira slano-slatki kontrast i tako omogućava da slatkoća još više dođe do izražaja. Lubenica obično ima suptilnu slatkoću zbog toga što je puna vode, za razliku od jagoda koje imaju intenzivan ukus.

So, takođe, podstiče proizvodnju soka, što lubenicu čini još sočnijom, pojasnila je Veston.

„Trik za uspeh je da stavite vrlo malo soli, odnosno, ravnomerno rasporediti po celoj lubenici. Ako stavite previše soli, ubićete njenu slatkoću i moraćete posegnuti za novim komadom“, dodala je ona.

„Možete da koristite bilo koji vrstu soli, uključujući kuhinjsku, ali ja radije koristim krupniju morsku so. Kuhinjsku so je lakše raspršiti po lubenici, međutim, krupna morska so daje veći slano-slatki kontrast dok je u isto vreme potrebna manja količina. Takođe, lubenica odlično ide uz feta sir“, otkrila je ova poslastičarka.

