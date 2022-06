Nije ovsena kaša: Ovo je najbolji i najzdraviji doručak na celom svetu

Veoma je bitno da ne preskačete doručak kako biste dobili neophodnu energiju za dnevne izazove.

Već smo mnogo puta čuli da je doručak najbitniji obrok, ali ga mnogi bezobzira na to preskaču. Postoji dosta razloga zbog kojih je on često bude izostavljen. Najčešći među njima je da ćemo na taj način izgubiti kilograme. Ovo ne samo da je netačno, već postoji mogućnost da dođe do suprotnog dejstva. Redovan doručak će ubrzati vaš metabolizam i na taj način sprečiti gojenje. Prepuručuje se da ujutru jedete vlakna i proteine kako bi ste apetit držali pod kontrolom i kako se ne biste prejedali tokom ostatka dana.

Jaja su veliki izvor proteina. Možete ih spremiti na bilo koji način. Takođe, možete ih jesti sa povrćem, na primer spanaćem ili paradajzom. Ovaj obrok će učiniti da dugo imate osećaj sitosti, povećate dobar holesterol i uticaće pozitivno na vaš vid.

Drugi predlog je voće. Ono u sebi sadži vitamine, proteine i minerale koji će povećati vašu energiju. Možete napraviti voćnu salatu ili ga jesti odvojeno. Za koju god opciju da se opredelite, nećete pogrešiti. Bilo da su u pitanju pomorandže, mandarine, jabuke, banane, grejp, maline, trešnje ili jagode unećete potrebnu količinu hrane da ne ogladnite do ručka. Voće se takođe preporučuje jer je želudac nakon spavanja prazan i ono mu mnogo više prija od neke kalorične hrane.

Nemojte preskakati doručak i budite sigurni da ćete se osećati bolje i zdravije. Potrudite se da vam spremanje ovog obroka postane rutina i da promenite navike tako da on postane neizostavni deo vaše svakodnevnice.

