Dočekajte spremni zimu: Šta raditi kada je ogrev u pitanju?

Kada god se pomene zima u glavi nastaje zbrka oko svega onoga što bi trebalo uraditi kada naiđe, kako se ne bi dogodilo da nas snađe nespremne. Međutim, ona koja nam sledi po mnogo čemu je drugačija, jer stvari koje se dešavaju u svetu znatno utiču na živote svakog pojedinca. Dovoljno je pogledati cene nekih osnovnih životnih namirnica i uvideti promene koje nisu jednostavne, niti zanemarljive, a tek se priprema nestabilno stanje kada je cena uglja u pitanju.

Cene uglja će ove zime definitivno rasti

Cene ogreva su inače u značajnom porastu, bez obzira na to koja vrsta se ogreva koristi, međutim, ugalj je ostao poslednji sa nepromenjenim statusom. Kako se sve više najavljuje i cena uglja će se menjati, zbog čega bi trebalo uraditi ono što je uvek i najpametnije, a to je priprema zime na vreme, već tokom leta, što se grejanja tiče. Gledajući kako cena uglja raste prvo najbolje rešenje jeste da na vreme obezbedite količine koje su vam potrebne i koje možete da skladištite, ali nije ovog puta možda ni loše razmisliti o promeni vrste ogreva, te i samog načina grejanja, ako to postoji kao opcija.

Da li je dobro preći na ogrevna drva?

Drvo je oduvek osnovni element svakog grejanja, ali i njegove cene za predstojeću grejnu sezonu počinju sa ozbiljnijim variranjem. Međutim, ogrevno drvo ostaje u celom ovom procesu najsigurnije, jer se uvek može naći na tržištu, a i veliki broj domaćinstava poseduje svoje šume, pa najveće ulaganje biva u motorne testere.

Ako su prognoze koje postoje tačne i ako posedujete svoje pošumljene površine, onda ulaganje u motorne testere može da bude put ka zbrinjavanju sebe kada je grejna sezona u pitanju, ali i ostvarivanje profita. Motorne testere će vam poslužiti da uradite sav potreban posao i pripremite ogrev za sebe, ali ga isto tako možete i prodati, te na taj način dobiti novac za dalje ulaganje ako koristite neku drugu vrstu ogreva ili da se obezbedite finansijski kada je centralno grejanje u pitanju, pa će i sama cena uglja ili gasa, ako se uvećaju, lakše „pasti“ na kućni budžet. Pored drva i podno grejanje se sve više pominje kao isplativa opcija.

Koliko je podno grejanje isplativo?

U odnosu na sve sisteme grejanja, podno grejanje je među najisplativijima, budući da za svoj rad koristi određenu vrstu ogreva, minimalno električne energije, ali i deo prirodnih resursa, budući da pumpe za podno grejanje mogu koristiti vodu ili vazduh kako bi se pokrenule i radile. Takva njihova priroda čini da računi tokom meseca budu znatno manji u odnosu na račune kada se koristi neka vrsta centralnog grejanja ili možda grejanje na električnu energiju. Osim toga, uz podno grejanje se postiže optimalna temperatura podjednako u svim prostorijama, pa ne postoje promene iz prostorije u prostoriju, a dobra strana toga jeste i ta što sve veći broj stambenih jedinica gde podno grejanje postoji funkcioniše na principu plaćanja grejanja isključivo tokom grejne sezone. To je već dovoljno da se razmisli podrobnije o njegovom postojanju, zar ne?





Kakva god situacija bila, da li se cena uglja menja, cena drva, mesečnih računa na osnovu toga i sveukupnih troškova, ovog puta je najvažniji savet zimu pripremiti dosta pre njenog početka, kako bi se ostvarile znatne uštede, ali i kako bi se ogrev nesmetano obezbedio, budući da je zima za nama pokazala i određene zastoje u samoj nabavci i isporuci ogreva.

